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12.11.2018 21:37
Рубрика: Общество

Что сказал Джон Локк

Стартовала олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Стартовал новый сезон олимпиады для школьников, которую уже восемь лет подряд вместе проводят "Российская газета" и МГИМО. Льготы она дает очень серьезные: победители и призеры получают привилегию - 100 баллов на профильном ЕГЭ - при поступлении не только в МГИМО, но и другие ведущие вузы.
Победители и призеры получают привилегию - 100 баллов на профильном ЕГЭ. Фото: Аркадий Колыбалов Победители и призеры получают привилегию - 100 баллов на профильном ЕГЭ. Фото: Аркадий Колыбалов
Победители и призеры получают привилегию - 100 баллов на профильном ЕГЭ. Фото: Аркадий Колыбалов

В олимпиаде могут участвовать школьники с 7 по 11 класс. Для этого нужно зарегистрироваться на ее официальном сайте (https://olymp.mgimo.ru/) и написать эссе, а точнее - небольшую научную работу.

"Ребята! Мы понимаем, что вы захотите написать работу правильно и для этого будете часто заглядывать в учебники. Это, конечно, хорошо, однако олимпиадное эссе - не обычное домашнее задание. Здесь вы прежде всего выбираете тему, которую считаете важной и интересной. Не переписываете определения из учебников, а проявляете творческое начало - самостоятельно формулируете проблему, поставив исследовательский вопрос, стараетесь аргументировано ответить на него, делать логичные выводы", - подчеркивают в оргкомитете олимпиады.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Темы эссе ориентированы на базовую и углубленную подготовку учеников. Для 7-9 классов, например, есть такие вопросы: "Рисковые формы современного молодежного поведения (зацеперы, руферы и пр.) как социальная проблема", "Какую идею Джон Локк высказал словами: "Там, где нет законов, там нет и свободы"?", "Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны: цели, проблемы, результат".

Для 10-11 классов задания сложнее. Вот лишь несколько: "Почему "торговые войны" вновь становятся инструментом достижения политических и экономических целей?", "Утечка умов": предпосылки и последствия для России и других стран", "Размывается ли понятие суверенитета государства в современном мире?"

Эссе принимаются на сайте олимпиады до 24 декабря. Там же есть подробная инструкция, как оформить работу, по каким критериям ее будут оценивать. Самое главное - никакого плагиата. А вот за что члены жюри могут "накинуть" баллы, так это за междисциплинарный подход, за разные точки зрения на проблему.

Финалисты отборочного этапа будут объявлены в феврале 2019 года, а 16 марта состоится очный финал.

Самым сильным ребятам придется защищать свои исследовательские работы: выступать перед экспертами, отстаивать свою точку зрения.

- Лучшее средство наглядности - это живое слово, а стиль изложения должен соответствовать принципу "краткость - сестра таланта", - советуют организаторы.

Темы эссе смотите на сайте

Кстати

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В этом году средний балл ЕГЭ составил 95,3 балла. Так что победа в олимпиаде - это реальный шанс поступить для многих ребят. А те, кто не войдет в число самых-самых, смогут проверить свои знания и понять, какие требования предъявляются в одном из самых престижных вузов России.

Общество Образование
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