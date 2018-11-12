Субсидии на полеты внутри России хотят увеличить

Субсидирование полетов между субъектами РФ и внутри регионов может быть увеличено в два раза уже в ближайшие три года. Исключение - полеты в Московский авиаузел и транзитом через него. Поправки в федеральный бюджет на 2019-2021 годы подготовлены правительством ко второму чтению, пишет "Коммерсант".

В 2019 году субсидии предлагается увеличить с 3,3 миллиарда рублей до 7,8 миллиарда рублей (на 4,5 млрд рублей), в 2020 году - до 8,3 миллиарда рублей, а в 2021 году - до 8,8 миллиарда рублей. В общей сложности на 15 миллиардов рублей.