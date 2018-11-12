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Рубрика: Экономика

Трудный путь вверх

Текст: Андрей Клепач (Член правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка)
Российская газета - Спецвыпуск №7716 (253)
Бодрый рост российской экономики в первой половине года в третьем квартале сменился паузой, и в целом по году ВВП вряд ли вырастет более чем на 1,6%.
Андрей Клепач, Член правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка. Андрей Клепач, Член правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка.
Андрей Клепач, Член правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка.

Основным тормозом выступает инвестиционный спрос. За три квартала строительство упало на 0,7%, и в целом за год инвестиции, по оценке Института экспертизы Внешэкономбанка, вырастут не более чем на 1%. Хотя прибыли достаточно высоки и есть значительные средства на счетах предприятий, мешают неопределенность с курсом и ожидания новых санкций, а также дороговизна кредита и общее ухудшение его доступности. В следующем году ожидается торможение роста до 1,3%, во многом из-за снижения цены на нефть и сокращения экспортных доходов.

Правительство рассчитывает, что в 2020-2024 годах российская экономика разгонится до 3-3,3%. Немного не дотягивает до мирового темпа роста, но неплохой результат. С одной стороны, повышение НДС понижает траекторию потенциального роста на 0,4 проц. пункта. С другой стороны, пакет национальных проектов, по нашей оценке, дает прирост в 1,7-1,9 проц. пункта, при этом основной вклад вносит 13-й проект развития магистральной транспортной инфраструктуры. Национальные проекты действительно дадут серьезный качественный скачок в развитии дорожной инфраструктуры, здравоохранении, образовании и науке. В то же время относительный уровень в процентах к ВВП расходов на здравоохранение, науку и образование практически не изменится и останется ниже уровня 2008-2009 годов.

Темпы важны не сами по себе, а как средство прорыва и нового социального благополучия, чтобы экономический рост работал на большинство населения и повышение социальной справедливости

Как справедливо отмечала Счетная палата, в федеральном бюджете пока не заложен почти 1 трлн рублей, которые запланированы в паспортах национальных проектов, что может сдвинуть реализацию части мероприятий на 2022-2024 годы:, т.е. на следующий бюджетный цикл. А значит, и вклад в экономический рост окажется ниже.

В целом, по нашей оценке, при сложившихся параметрах корпоративного поведения, бюджетной и денежной политики российская экономика в 2020-2024 годах может выйти на темпы роста в 2-2,5%. Это серьезный шаг вперед, но для действительного прорыва нужны дополнительные стимулирующие меры и проекты.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Необходимы дополнительные бюджетные и частные инвестиции в сферы здравоохранения, образования, науки, более масштабные транспортные проекты, которые позволили бы удвоить протяженность федеральных автомобильных дорог, не только начать, но и завершить создание высокоскоростной железнодорожной магистрали до Казани как части трансконтинентального проекта Евразия. Федеральный бюджет в этом случае станет дефицитным, но этот дефицит наша банковская система сможет профинансировать, особенно при постепенном смягчении денежной политики. При этом для прорыва в реализации высокотехнологичных проектов, в т.ч. в оборонно-промышленном комплексе, и финансовом оздоровлении его ключевых предприятий, необходима значительная докапитализация институтов развития, которые должны предоставлять кредитные и инвестиционные ресурсы по ставкам, незначительно отличающимся от уровня инфляции. Источником докапитализации могут быть не только ресурсы бюджета и Фонда национального благосостояния, но и субординированные кредиты Банка России, или другие инструменты поддержки с его стороны.

В этом случае российская экономика может выйти на темпы роста в 3,5-4% и совершить качественный рывок. При этом важен не только прорыв по вертикали - в направлении новых отраслей экономики, но и по горизонтали, в пространстве - в сторону опережающего развития Сибири и российской глубинки. Это позволит не только повысить вес российской экономики в мире, но вернуть социальный долг, компенсировав провал в доходах населения, образовавшийся в 2014-2016 годах. Темпы важны не сами по себе, а как средство прорыва и нового социального благополучия.

Экономика Макроэкономика
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