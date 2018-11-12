Бодрый рост российской экономики в первой половине года в третьем квартале сменился паузой, и в целом по году ВВП вряд ли вырастет более чем на 1,6%.

Основным тормозом выступает инвестиционный спрос. За три квартала строительство упало на 0,7%, и в целом за год инвестиции, по оценке Института экспертизы Внешэкономбанка, вырастут не более чем на 1%. Хотя прибыли достаточно высоки и есть значительные средства на счетах предприятий, мешают неопределенность с курсом и ожидания новых санкций, а также дороговизна кредита и общее ухудшение его доступности. В следующем году ожидается торможение роста до 1,3%, во многом из-за снижения цены на нефть и сокращения экспортных доходов.

Правительство рассчитывает, что в 2020-2024 годах российская экономика разгонится до 3-3,3%. Немного не дотягивает до мирового темпа роста, но неплохой результат. С одной стороны, повышение НДС понижает траекторию потенциального роста на 0,4 проц. пункта. С другой стороны, пакет национальных проектов, по нашей оценке, дает прирост в 1,7-1,9 проц. пункта, при этом основной вклад вносит 13-й проект развития магистральной транспортной инфраструктуры. Национальные проекты действительно дадут серьезный качественный скачок в развитии дорожной инфраструктуры, здравоохранении, образовании и науке. В то же время относительный уровень в процентах к ВВП расходов на здравоохранение, науку и образование практически не изменится и останется ниже уровня 2008-2009 годов.

Темпы важны не сами по себе, а как средство прорыва и нового социального благополучия, чтобы экономический рост работал на большинство населения и повышение социальной справедливости

Как справедливо отмечала Счетная палата, в федеральном бюджете пока не заложен почти 1 трлн рублей, которые запланированы в паспортах национальных проектов, что может сдвинуть реализацию части мероприятий на 2022-2024 годы:, т.е. на следующий бюджетный цикл. А значит, и вклад в экономический рост окажется ниже.

В целом, по нашей оценке, при сложившихся параметрах корпоративного поведения, бюджетной и денежной политики российская экономика в 2020-2024 годах может выйти на темпы роста в 2-2,5%. Это серьезный шаг вперед, но для действительного прорыва нужны дополнительные стимулирующие меры и проекты.

Необходимы дополнительные бюджетные и частные инвестиции в сферы здравоохранения, образования, науки, более масштабные транспортные проекты, которые позволили бы удвоить протяженность федеральных автомобильных дорог, не только начать, но и завершить создание высокоскоростной железнодорожной магистрали до Казани как части трансконтинентального проекта Евразия. Федеральный бюджет в этом случае станет дефицитным, но этот дефицит наша банковская система сможет профинансировать, особенно при постепенном смягчении денежной политики. При этом для прорыва в реализации высокотехнологичных проектов, в т.ч. в оборонно-промышленном комплексе, и финансовом оздоровлении его ключевых предприятий, необходима значительная докапитализация институтов развития, которые должны предоставлять кредитные и инвестиционные ресурсы по ставкам, незначительно отличающимся от уровня инфляции. Источником докапитализации могут быть не только ресурсы бюджета и Фонда национального благосостояния, но и субординированные кредиты Банка России, или другие инструменты поддержки с его стороны.

В этом случае российская экономика может выйти на темпы роста в 3,5-4% и совершить качественный рывок. При этом важен не только прорыв по вертикали - в направлении новых отраслей экономики, но и по горизонтали, в пространстве - в сторону опережающего развития Сибири и российской глубинки. Это позволит не только повысить вес российской экономики в мире, но вернуть социальный долг, компенсировав провал в доходах населения, образовавшийся в 2014-2016 годах. Темпы важны не сами по себе, а как средство прорыва и нового социального благополучия.