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Рубрика: В мире

У летевшего в Казахстан лайнера отказали навигационные приборы

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Два самолета ВВС Португалии сопровождали самолет авиакомпании AirAstana, на борту которого возникла внештатная ситуация.

Фото: depositphotos.com
В Иркутске из-за задымления экстренно сел летевший в Шанхай Boeing-777

Как пишет РИА Новости, Embraer 190 в воскресенье вечером покинул авиационно-технический центр в Португалии и взял курс на Казахстан. Во время полета возникли технические неполадки - отказали навигационные приборы. Экипаж подал сигнал бедствия.

Два истребителя F16 вылетели с базы в Монте-Реал, чтобы сопроводить самолет, который смог приземлиться в военном аэропорту города Бежа (в 180 километрах от столицы Португалии) только с третьей попытки.

Пассажиров на борту лайнера не было, так как он возвращался с технического обслуживания.

"Будут проведены дополнительные технические проверки, после чего он вернется в Казахстан", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В мире экс-СССР Казахстан В мире Европа Португалия
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