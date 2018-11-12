У летевшего в Казахстан лайнера отказали навигационные приборы

Два самолета ВВС Португалии сопровождали самолет авиакомпании AirAstana, на борту которого возникла внештатная ситуация.

Как пишет РИА Новости, Embraer 190 в воскресенье вечером покинул авиационно-технический центр в Португалии и взял курс на Казахстан. Во время полета возникли технические неполадки - отказали навигационные приборы. Экипаж подал сигнал бедствия.

Два истребителя F16 вылетели с базы в Монте-Реал, чтобы сопроводить самолет, который смог приземлиться в военном аэропорту города Бежа (в 180 километрах от столицы Португалии) только с третьей попытки.

Пассажиров на борту лайнера не было, так как он возвращался с технического обслуживания.

"Будут проведены дополнительные технические проверки, после чего он вернется в Казахстан", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.