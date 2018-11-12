Новости

Глава немецкой партии ХХС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку 15:22
Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов 15:16
Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей 15:16
К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник 15:13
"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки 15:08
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого 15:00
На жителя Вологодчины завели дело за связь с 15-летней школьницей 14:56
Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей после подсчета 100% бюллетеней 14:55
Беларусь договорилась с Россией о кредите 14:52
Найден способ распознать слабоумие на ранней стадии 14:48
Иркутской области предсказали превращение в пустыню 14:45
В Бельгии депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая 14:41
Подельница экс-замглавы ФСИН Коршунова получила 2,5 года заключения 14:30
В метро рассказали о самых необычных забытых вещах 14:25
Назван срок завершения госиспытаний огнеметной системы "Тосочка" 14:20
Олег Кононов стал главным тренером "Спартака" 14:18
Ученые рассказали, как реально похудеть без тренировок и диет 14:17
Рэпер Баста написал книгу для детей 14:13
Москвич попытался убить старушку, кормившую кошек 14:11
Ушла из жизни президент фестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо 14:10
В Мурманской области построят три новых котельных 14:04
Кемеровскому колледжу официально присвоили имя Иосифа Кобзона 14:00
В Рязани загорелся завод по производству жидкости для розжига 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 14:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как реально похудеть без тренировок и диет

Текст: Майя Бирюкова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые выяснили, что число калорий, которые сжигает организм в состоянии покоя, зависит от времени суток: вечером их сгорает на 10 процентов больше, чем с утра. Они сформулировали простое правило: для того, чтобы похудеть, достаточно всего лишь вставать и ложиться в одно и то же время.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали о смертельной опасности позднего ужина

Как сообщает MedicalXpress, измерения метаболизма в течение дня проводились в специальной лаборатории. В ней не было окон, часов, смартфонов - ничего, что могло бы сигнализировать участникам эксперимента о времени суток. Их задача была ложиться спать и просыпаться в определенное время, каждый день цифры сдвигались на 4 часа, как если бы люди путешествовали на запад, меняя часовые пояса.

Эксперимент длился три недели. "Каждую неделю участники эксперимента совершали "кругосветное путешествие" во времени. Это сбивало внутренние биоритмы, что позволило нам измерить скорость метаболизма во все часы", - поясняет одна из авторов исследования Жанна Даффи.

Как выяснилось, наибольший расход энергии фиксируется у организма примерно через 12 часов после пробуждения - в "вечер" биоритмов. "Не только то, что мы едим, но и когда едим, а также когда отдыхаем - вот что влияет на то, сколько калорий потратит организм или запасет в виде жира", - подчеркнула Жанна Даффи.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Приволжье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ДНР озвучили итоги выборов
Путин призвал предотвращать закупки лекарств по завышенным ценам
Совфед призвал Киев начать переговоры с новыми властями ЛНР и ДНР
WSJ: Россия смогла сократить роль доллара в своей экономике
Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД