Ученые рассказали, как реально похудеть без тренировок и диет

Ученые выяснили, что число калорий, которые сжигает организм в состоянии покоя, зависит от времени суток: вечером их сгорает на 10 процентов больше, чем с утра. Они сформулировали простое правило: для того, чтобы похудеть, достаточно всего лишь вставать и ложиться в одно и то же время.

Как сообщает MedicalXpress, измерения метаболизма в течение дня проводились в специальной лаборатории. В ней не было окон, часов, смартфонов - ничего, что могло бы сигнализировать участникам эксперимента о времени суток. Их задача была ложиться спать и просыпаться в определенное время, каждый день цифры сдвигались на 4 часа, как если бы люди путешествовали на запад, меняя часовые пояса.

Эксперимент длился три недели. "Каждую неделю участники эксперимента совершали "кругосветное путешествие" во времени. Это сбивало внутренние биоритмы, что позволило нам измерить скорость метаболизма во все часы", - поясняет одна из авторов исследования Жанна Даффи.

Как выяснилось, наибольший расход энергии фиксируется у организма примерно через 12 часов после пробуждения - в "вечер" биоритмов. "Не только то, что мы едим, но и когда едим, а также когда отдыхаем - вот что влияет на то, сколько калорий потратит организм или запасет в виде жира", - подчеркнула Жанна Даффи.