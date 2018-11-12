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12.11.2018 12:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о смертельной опасности позднего ужина

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации заявили об опасности поздних приемов пищи - из-за нарушения биологических ритмов человека затянувшиеся трапезы могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, передает LiveScience.

В частности, любители поздно поесть на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии, чем остальные.

Фото: Евгений Кармаев/РГ
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Как выяснили исследователи, употребляющие пищу после шести вечера имеют более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление, чем ужинающие до 18:00.

Данные были получены на основе обследований состояния здоровья (учитывая время приема пищи) более 12 тысяч человек в возрасте 18-76 лет.

Ранее ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (Испания) выяснили, что перекусы в позднее время суток могут стать причиной сразу двух видов рака - предстательной и молочной железы.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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