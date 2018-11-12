Университеты будут оценивать по-новому

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Рубрика: Общество

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Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
На президиуме Совета ректоров России 14 ноября будут обсуждать новые принципы государственной аккредитации и лицензирования вузов. А вчера этой горячей теме были посвящены парламентские слушания в Госдуме.
Как новая система отразится на студентах? Этот вопрос экспертам тоже придется серьезно продумать. Фото: Сергей Михеев Как новая система отразится на студентах? Этот вопрос экспертам тоже придется серьезно продумать. Фото: Сергей Михеев
Как новая система отразится на студентах? Этот вопрос экспертам тоже придется серьезно продумать. Фото: Сергей Михеев

Дискуссия ведется с сентября этого года, когда Рособрнадзор и минобрнауки, приняв во внимание предложения ректорского сообщества, объявили о создании рабочей группы по "апгрейду" системы госаккредитации, которая, как очевидно, устарела: из области контроля качества перешла в соревнование по сбору и заполнению документов.

В обиход входит новое понятие - государственная регламентация образовательной деятельности, которая, по мнению разработчиков новой системы, должна объединить процедуру лицензирования и государственной аккредитации вузов.

Фото: Александр Корольков
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- Понятие госаккредитации появилось вместе с негосударственными вузами - в 90-е годы прошлого века, - пояснил депутатам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Сегодня у нас 480 государственных вузов и 148 аккредитованных негосударственных.

Глава Рособрнадзора отметил, что получение лицензии для вуза - это подтверждение того, что учреждение безопасно, что там есть квалифицированные преподаватели и программы. А это значит - необходимо представить заключения и МЧС, и службы пожарной безопасности и другие "доказательства". От этих документов отказаться нельзя. Аккредитация в отличие от лицензии - добровольная процедура. Сюда входят отчеты о методиках, учебных планах, расписания занятий... Если сокращать отчетность, то на какие пункты "закрывать глаза"? Или бумаги из вузов в надзорные органы так и будут возить грузовиками? Решение - введение цифровой аккредитации, и, по словам Сергея Кравцова, уже в 2019 году ее пройдут в экспериментальном порядке несколько вузов. А "первопроходцем" стал один из крупных университетов - Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

По словам Кравцова, эксперимент по введению новой системы государственной регламентации в первую очередь нужно апробировать в тех университетах, которые имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (МГУ, СПбГУ, все федеральные и научно-исследовательские университеты и ряд других крупных вузов).

Напомним, что в одной из первых "редакций" проекта предлагалось разделить вузы по уровням аккредитации - базовый, продвинутый и высший.

Цифровую аккредитацию уже в 2019 году пройдут в экспериментальном порядке несколько вузов

Участники слушаний сошлись в том, что нужно дополнять существующую систему, не делая резких движений. Проректор РАНХиГС при президенте РФ Сергей Мясоедов уверен: система госаккредитации ничем не может быть заменена, ее можно только дополнять. "Нужно подключить экспертов из общественных организаций, заняться, так сказать, "индивидуальной отделкой" уже выстроенного здания госаккредитации, учитывая потребности и возможности вузов", - сказал он.

"Вопрос требует детального и всестороннего обсуждения, - сказал Сергей Кравцов, подводя итог слушаний. - Это тот случай, когда нужно тщательно взвесить все "за" и "против" и учесть мнение экспертов".

Комментарии экспертов

Владимир Зернов, президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета:

- Сегодня система государственной аккредитации, прежде всего, оценивает правильность оформления документов. А чтобы все оформить правильно, вузу нужно не менее года.

В 2016 году для прохождения процедуры госаккредитации Российскому новому университету пришлось отправить по почте около 100 кг документов. Это почти 15 тысяч листов бумаги. Сканирование и пересылка по электронной почте заняла бы еще несколько недель непрерывной работы наших сотрудников.

Оптимизировать процессы довольно легко, создав единую информационную систему, куда бы университеты могли загружать документы, заверенные электронной подписью. Тогда у вузов появится гораздо больше ресурсов для повышения качества образовательных услуг и развития науки, а контролирующие органы смогут быстро выполнять свою работу. Прозрачность процессов будет системе госаккредитации только на пользу.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ:

- Могущество российского образования заключается в наличии федеральных государственных образовательных стандартов. Многие страны пытались ввести у себя ФГОС, но не получилось. Мы слышим предложения отодвинуть государство от контроля за качеством образования. Этого не должно случиться ни в коем случае. Хотя я, как ректор, по логике, должен быть против всяких контрольных процедур. Но напротив, я уверен, что аккредитация необходима, но ее нужно усовершенствовать. Нужны новые эксперты, которых обучит Рособрнадзор, нужно обращать внимание на качество выпускника вуза, а не абитуриента.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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