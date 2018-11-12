Утвержден список имен-финалистов проекта "Великие имена России"

Финальный список имен, которые войдут в шорт-лист голосования по проекту "Великие имена России", уже сформирован. Старт голосования будет дан сегодня.

Финалисты были определены в ходе соцопросов жителей регионов проекта, которые провели специалисты ВЦИОМ. Участники опросов должны были выбрать из списка кандидатов три варианта, которые, по их мнению, лучше всего подходят для названия аэропорта в их регионе. Соцопрос проходил в формате телефонного интервью. Объем выборки составил почти 38 тысяч респондентов - 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше на каждый из предложенных к рассмотрению 47 аэропортов в 39 регионах РФ.

По условиям конкурса, в шорт-лист должны войти "тройки" имен финалистов по каждому из 47 аэропортов. По девяти аэропортам рекомендовано утвердить "четверки" - это касается тех случаев, когда кандидаты, занявшие 3-е и 4-е места, набрали одинаковое число голосов или разница составила менее процента.

Напомним, проект "Великие имена России" - общенациональный конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. В ходе финального голосования, которое пройдет с 12 по 30 ноября, любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу "один голос-один аэропорт-одно имя".