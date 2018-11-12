В Бельгии депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Власти Бельгии заподозрили депутата федерального парламента от партии "Фламандский интерес" Филипа Девинтера в шпионаже в пользу КНР. Как пишет Paris Match Belgique, парламентарий на протяжении многих лет консультировал одну некоммерческую организацию, которую бельгийские спецслужбы подозревают в ведении разведывательной деятельности.

Официально эта ассоциация занимается организацией культурных мероприятий, на которые старается привлечь политиков и бизнесменов. Однако, по мнению спецслужб, она также пытается повлиять на принимаемые в королевстве решения.

Основатель НПО Шао Чанчунь был выслан в прошлом году из страны. Продолжившееся расследование выявило связи Девинтера с Чанчунем и его ассоциацией. По их приглашению парламентарий несколько раз ездил в Китай, встречался с дипломатами разных стран, а также директором федеральной полиции. Предполагается, что за все это платила НПО.

Сам Девинтер отрицает, что знал о связях между ассоциацией и китайским правительством.

