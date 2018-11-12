В чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги сыграны три тура.

Действующий чемпион страны - хабаровский "СКА-Нефтяник" взял уверенный старт и одержал победы над "Строителем" - 8:1, "Водником" - 7:2 и "Зорким" - 11:3. Отметим, что отличную результативность демонстрирует Эрик Петтерссон, отправивший в ворота красногорцев пять мячей! Хабаровский "Викинг" довел свой лицевой счет в нынешнем чемпионате до 11 забитых мячей и уверенно возглавил список лучших снайперов.

Вслед за "СКА-Нефтяником" идет столичное "Динамо". "Бело-голубые" также одержали три победы на старте, одолев "Волгу" - 8:4, "Старт" - 5:2 и "Родину" - 5:2.

К слову, знаменитый голкипер "Динамо" Кирилл Хвалько, который выиграл с москвичами девять титулов чемпиона России, решил завершить карьеру. Как сообщили в пресс-службе "Динамо", рецидивы старых травм мешали Кириллу Хвалько отстаивать честь клуба на льду, и после консультаций с врачами и руководством Кирилл принял решение перейти на работу в тренерский штаб. Вот как он прокомментировал свое решение: "Многочисленные травмы в последние два года не давали полноценно выступать. Решение завершить игровую карьеру было непростым. Руководство клуба предложило перейти на тренерскую работу и заняться подготовкой вратарей. Посоветовавшись с врачами - я согласился. Хочется приносить пользу клубу. Надеюсь, мой опыт пригодится".

Решение о завершении игровой карьеры Кирилла Хвалько совпало по времени с подписанием контракта с Артемом Драничниковым, условия перехода которого из красногорского "Зоркого" обсуждались на протяжении длительного времени. Возвращение в клуб Артема Драничникова позволит серьезно укрепить вратарскую линию.

Радует своих поклонников и казанское "Динамо", которое намерено вернуться в число лучших команд страны. Казанцы в первом туре сыграли вничью - 2:2 со "Стартом". Зато потом выиграли у "Родины" - 7:0 и "Волги" - 7:4, обосновавшись на третьей строчке в турнирной таблице.

Тем временем в Иркутске продолжают праздновать успех женского клуба "Рекорд", который выиграл кубок мира по хоккею с мячом. Матчи турнира проходили в Швеции. На льду "Але Арены" иркутянки одержали уверенные победы во всех матчах, а с игроками "Рекорда" встретился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который отметил, что очень рад этому успеху.

Знаменитый голкипер "Динамо" Кирилл Хвалько, который выиграл с москвичами девять титулов чемпиона России, решил завершить карьеру

Хоккеистки раскрыли Сергею Левченко один секрет команды. Оказывается, главный тренер и врач "Рекорда" всегда берут с собой в Швецию иркутский черный хлеб и сало. Эти два продукта спасают наших девушек после напряженных игр, которые заканчиваются ночью и поесть уже просто негде. Капитан "Рекорда" Екатерина Тищенко призналась, что еще до старта Кубка мира у нее были предчувствия, что команда победит:

- Была внутренняя уверенность у всей команды. Мы были слаженным организмом, помогали друг другу. "Конек" русских - это импровизация, у нас все-таки в отличие от шведок бывает индивидуальная яркая игра. Такую мы и старались показать на Кубке мира.

Сейчас "Рекорд" уже приступил к тренировкам. Ведь впереди Всемирная зимняя Универсиада, на которой хоккей с мячом будет впервые представлен в программе.