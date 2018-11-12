Новости

Роскосмос решил отказаться от эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ" 01:12
Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи 00:35
Субсидии на полеты внутри России хотят увеличить 00:08
"Барселона" уступила "Бетису", несмотря на возвращение Месси 11.11.2018
Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии 11.11.2018
В ДНР завершились выборы 11.11.2018
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 11.11.2018
В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов 11.11.2018
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 11.11.2018
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 11.11.2018
Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче 11.11.2018
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 11.11.2018
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 11.11.2018
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 11.11.2018
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 11.11.2018
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 11.11.2018
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 11.11.2018
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 11.11.2018
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 11.11.2018
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 11.11.2018
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 11.11.2018
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 11.11.2018
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 11.11.2018
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 11.11.2018
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 11.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
12.11.2018 00:29
Рубрика: Спорт

"Динамо" догоняет

Клубы из Москвы и Казани отлично стартовали в Суперлиге
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
В чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги сыграны три тура.

Действующий чемпион страны - хабаровский "СКА-Нефтяник" взял уверенный старт и одержал победы над "Строителем" - 8:1, "Водником" - 7:2 и "Зорким" - 11:3. Отметим, что отличную результативность демонстрирует Эрик Петтерссон, отправивший в ворота красногорцев пять мячей! Хабаровский "Викинг" довел свой лицевой счет в нынешнем чемпионате до 11 забитых мячей и уверенно возглавил список лучших снайперов.

Вслед за "СКА-Нефтяником" идет столичное "Динамо". "Бело-голубые" также одержали три победы на старте, одолев "Волгу" - 8:4, "Старт" - 5:2 и "Родину" - 5:2.

Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею стала победителем финского Кубка Карьяла

К слову, знаменитый голкипер "Динамо" Кирилл Хвалько, который выиграл с москвичами девять титулов чемпиона России, решил завершить карьеру. Как сообщили в пресс-службе "Динамо", рецидивы старых травм мешали Кириллу Хвалько отстаивать честь клуба на льду, и после консультаций с врачами и руководством Кирилл принял решение перейти на работу в тренерский штаб. Вот как он прокомментировал свое решение: "Многочисленные травмы в последние два года не давали полноценно выступать. Решение завершить игровую карьеру было непростым. Руководство клуба предложило перейти на тренерскую работу и заняться подготовкой вратарей. Посоветовавшись с врачами - я согласился. Хочется приносить пользу клубу. Надеюсь, мой опыт пригодится".

Решение о завершении игровой карьеры Кирилла Хвалько совпало по времени с подписанием контракта с Артемом Драничниковым, условия перехода которого из красногорского "Зоркого" обсуждались на протяжении длительного времени. Возвращение в клуб Артема Драничникова позволит серьезно укрепить вратарскую линию.

Радует своих поклонников и казанское "Динамо", которое намерено вернуться в число лучших команд страны. Казанцы в первом туре сыграли вничью - 2:2 со "Стартом". Зато потом выиграли у "Родины" - 7:0 и "Волги" - 7:4, обосновавшись на третьей строчке в турнирной таблице.

Тем временем в Иркутске продолжают праздновать успех женского клуба "Рекорд", который выиграл кубок мира по хоккею с мячом. Матчи турнира проходили в Швеции. На льду "Але Арены" иркутянки одержали уверенные победы во всех матчах, а с игроками "Рекорда" встретился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который отметил, что очень рад этому успеху.

Знаменитый голкипер "Динамо" Кирилл Хвалько, который выиграл с москвичами девять титулов чемпиона России, решил завершить карьеру

Хоккеистки раскрыли Сергею Левченко один секрет команды. Оказывается, главный тренер и врач "Рекорда" всегда берут с собой в Швецию иркутский черный хлеб и сало. Эти два продукта спасают наших девушек после напряженных игр, которые заканчиваются ночью и поесть уже просто негде. Капитан "Рекорда" Екатерина Тищенко призналась, что еще до старта Кубка мира у нее были предчувствия, что команда победит:

- Была внутренняя уверенность у всей команды. Мы были слаженным организмом, помогали друг другу. "Конек" русских - это импровизация, у нас все-таки в отличие от шведок бывает индивидуальная яркая игра. Такую мы и старались показать на Кубке мира.

Сейчас "Рекорд" уже приступил к тренировкам. Ведь впереди Всемирная зимняя Универсиада, на которой хоккей с мячом будет впервые представлен в программе.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии