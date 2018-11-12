В ДНР и ЛНР объявлены официальные результаты выборов глав республик и депутатов парламентов. Первой официальные данные выборов обнародовала ЦИК ЛНР. После обработки 100 процентов бюллетеней лидером в борьбе за пост главы республики оказался Леонид Пасечник.

"За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,3 процента избирателей", - сообщила председатель Центризбиркома Республики Елена Кравченко. На выборах депутатов Народного Совета ЛНР наибольше количество голосов - 74,12 процента - набрало общественное движение "Мир Луганщине". За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Луганский Экономический Союз" проголосовало 25,16 процента избирателей.

Сотрудники ЦИК ДНР также обработали 100 процентов бюллетеней со всех 408 избирательных комиссий. Об этом сообщила председатель ЦИК Ольга Позднякова. Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, набравший 60,85 процента голосов избирателей. Остальные голоса за кандидатов распределились следующим образом: 14,2 процента - за Романа Храменкова, 9,3 процента - за Елену Шишкину, 7,75 процента - за Романа Евстифеева, 6,5 процента - за Владимира Медведева. На парламентских выборах общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента, а общественное движение "Свободный Донбасс" - 26 процентов голосов.

Между тем в МВД ДНР сообщили, что во время голосования была организована круглосуточная охрана помещений ЦИК и избирательных участков. Для охраны участков было задействовано более 800 сотрудников полиции. "Преодолен исторический рубеж, после которого стало всем очевидно: мы - государство, с которым придется считаться всему миру. Игнорировать волю народа не позволено никому. Мы доказали, что умеем не только воевать, но и строить государство по демократическим принципам", - прокомментировал прошедшие выборы Денис Пушилин.