В Германии предложили ввести налог на красное мясо и газировку

В Германии обсуждается возможность повышения налога на красное мясо, мясную продукцию и газированные напитки. Пока что эти предложения не находят отклика в правительстве, но врачи и активисты здорового образа жизни не оставляют усилий.

Так, в газете Tageszeitung появилась статья, предлагающая повысить налог на стейки на 28 процентов, а на колбасные изделия - на 166 процентов, чтобы сократить на 18 тысяч число ежегодных смертей в стране. Авторы ссылаются на выводы ВОЗ, что свинина, говядина и баранина, возможно, вызывают онкозаболевания. Что касается сладких газированных напитков, то еще весной более двух тысяч немецких врачей подписались под открытым письмом канцлеру, призывая ограничить потребление сахара теми же способами, какими борются с табаком. Власти пока не отреагировали, но в парламенте не исключают, что в ближайшие три года может быть введен налог на сахар.