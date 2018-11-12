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Рубрика: В мире

Город меняет "вывеску"

В Индии хотят переименовать легендарную Агру
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Политики правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) заявили, что надо переименовать город Агра, в котором находятся Тадж-Махал, беломраморный дворец Шах-Джахана, Жемчужная мечеть, Красный форт и другие всемирно известные достопримечательности. Новым названием может стать "Аграван" или "Агравал" - под таким именем этот регион упоминается в эпосе "Махабхарата", уверяют сторонники смены этнонимов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Название Агра не имеет смысла, - заявил политик из БДП Джаган Прасад Гарг. - Вы можете искать значение этого слова где угодно - оно ничего не значит".

В Киеве переименовали улицу Маршала Жукова

Предложение было озвучено в ходе идущей сейчас в Индии кампании по переименованию, когда географические названия, связанные с мусульманским периодом, заменяют на индийские. В частности, в октябре город Аллахабад переименовали в Праяградж, округ Файзабад в Айодхью, станцию Могол Сарай в Дин Дайял Упадхьяй. Также были изменены еще несколько десятков этнонимов. Теперь на очереди, помимо Агры, город Музаффарнагар, его хотят переименовать в Лакшми-нагар и прочие, в том числе Хайдарабад с его легендарной крепостью Голконда.

Между тем многие оппоненты БДП считают, что смена имен эпохи Великих Моголов на староиндийские - это "политика ненависти и поляризации общества", и называют нынешнюю акцию попыткой отвлечь внимание от отсутствия реальных результатов работы правящей партии. "Людям нужны рабочие места и обеспечение безопасности женщин на улицах, а не смена географических названий", - говорят они. А один из политиков спросил, не хочет ли БДП переименовать и находящихся в ее составе политиков-мусульман?

Не все новые названия городов в Индии приживаются в народе

Смена названий началась в Индии в 1947 году, сразу после обретения независимости, однако прежде касалась только британских названий. Так, штат Орисса стал Одишей, Пондичерри - Пудуччерри, Мадрас - Ченнаем, а Бомбей - Мумбаем. Однако эта тенденция не затрагивала этнонимов, появившихся до прихода колонизаторов.

Надо отметить, что не все новые названия приживаются в народе. Так, название Мумбай официально было принято в 1996 году, но люди до сих пор называют город Бомбеем. То же самое произошло и с городом Тривандрум, который стал Тируванантапурамом.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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