В каких домах предпочитают покупать квартиры россияне

Россияне доверяют государственным застройщикам больше, чем частным, и предпочитают покупать квартиры в уже построенных домах. Это выявили в ходе опроса специалисты независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research.

На вопрос "Если бы в вашем регионе строительством жилья занимались и государственные, и частные компании, кого бы вы выбрали?" 59 процентов опрошенных ответили, что выбрали бы государственного застройщика, 9 процентов - частного, 24 процента признались, что не видят разницы. И еще восемь процентов затруднились ответить.

Почему люди выбирают именно государственных застройщиков?

74 процента опрошенных считают, что там их не обманут и такие компании более устойчивы. Про частников так думают 18 процентов опрошенных.

На вопрос "Если квартиры станут доступны для продажи только в готовых домах, как вы к этому отнесетесь?" 64 процента респондентов сказали, что отнесутся к этому положительно (в том числе 22 процента - крайне положительно), 24 процента - нейтрально и восемь процентов - отрицательно (ответ "крайне отрицательно" дали два процента). Три процента респондентов затруднились с ответом.

По данным опроса, почти половина (45 процентов) россиян планируют купить жилье. Причем каждый пятый (22 процента) в течение ближайших пяти лет, 14 процентов - в течение десяти лет и 9 процентов - не раньше, чем через десять 10 лет.