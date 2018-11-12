В кинофестивале ВГИКа примут участие 36 стран мира

Представители 39 киношкол из 36 стран мира станут участниками 38 Международного студенческого фестиваля ВГИКа, который сегодня открывается в Москве. За награды фестиваля будут бороться фильмы киношкол из Албании и Китая, Бразилии и Сингапура, США и Ливана. А также - из Индии, Казахстана, Словакии, Норвегии, Испании, Франции, Армении. Эквадора и других стран. Впервые в этом году на фестиваль свой фильм направила Республика Бенин.

В конкурсной программе короткометражные, игровые, анимационные и мультимедиа фильмы. Всего жюри предстоит отсмотреть 49 картин.

Сам ВГИК на международном конкурсе представит работы студентов-победителей прошедшего в октябре российского этапа фестиваля: "Калифорния" - режиссер Дастан Мадалбеков (мастерская Владимира Меньшова), "Питер. Чернуха" - Дмитрий Волков (мастерская Владимира Хотиненко), "Тысячи лиц" - Анастасия Штандке (мастерская Дмитрия Серпухина), "Кораблик" - Анастасия Махлина (мастерская Наталии Дабижа), "Повелитель мира" - Алексей Хазов (мастерская Олега Добрынина), "Точка бифуркации" - Леонид Гардаш (мастерская Владимира Хотиненко). Кстати, последний фильм стал обладателем нового приза "Перспектива", учрежденного Продюсерским центром "ВГИК-Дебют". Фильмом открытия фестиваля в этом году станет "Война Анны" Алексея Федорченко, закроется киносмотр картиной "Ласковое безразличие мира" - режиссер Адильхан Ержанов.

Жюри фестиваля в этом году возглавит режиссер Раймо О Ниеми (Финляндия). В судейскую коллегию вошли: директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова (Россия), кинокритик, директор Национального киноцентра Дита Риетума (Латвия), продюсер Аннели Ахвен (Эстония), композитор Артем Васильев (Россия), писатель, телеведущая Татьяна Устинова (Россия), писатель, поэтесса Джахан Поллыева (Россия), режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова (Россия). Призы будут присуждены за лучшую кинопрограмму, лучшие игровой, документальный, анимационный фильмы и лучший проект мультимедиа. Вручат и приз зрительских симпатий: за него смогут проголосовать зрители в разных регионах России. В этом году студенческие работы увидят жители 200 городов.

Наряду с киносмотром пройдет XIV Международный театральный конкурс, в рамках которого выступят коллективы российских и зарубежных театральных вузов из России, Польши, Сербии, Болгарии. Они представят 11 театральных постановок. Студенческие спектакли будет оценивать жюри под председательством народной артистки России Елены Шаниной. В составе жюри: кинорежиссер, сценарист, киноактер Петр Буслов, драматург, театральный критик Майя Праматарова (Болгария), художественный руководитель Севастопольского Академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, актер и режиссре Григорий Лифанов, актриса театра и кино, режиссер, педагог в Академии изящных искусств им. Яначека (JAMU Brno) Оксана Смилкова (Чехия), театровед, руководитель информационных проектов телеканала "Культура" Марина Коростылева.

14-15 ноября в рамках фестиваля состоится "Форум молодого кино", который проводится в преддверии 25-летия ялтинского Кинофорума (впервые он прошел с 20 по 28 января 1994 года). У фестиваля обширная внеконкурсная программа: мастер-классы, творческие встречи, конференции, круглые столы. Гости и участники смогут посетить фотовыставку финского режиссера Раймо О. Ниеми, выставку, посвященную 90-летию Алексея Баталова, выставку в честь 80-летия художественного факультета ВГИК, ретроспективу в честь 120-летия Сергея Эйзенштейна. В рамках фестиваля будут представлены такие фильмы режиссера, как "Дневник Глумова", "Стачка", "Октябрь", "Александр Невский", "Бежин луг", Иван Грозный". Представят фильмы и проведут серию вопросов и ответов Наум Клейман, Наталья Рябчикова, Нина Дымшиц, Антон Сопин. Мастер-классы проведут продюсер Игорь Мишин - "Питчинг сценария" и режиссер Иосиф Райхельгауз, который поговорит с гостями и участниками фестиваля на тему "Театр и кино - как мы похожи - какие мы разные".

На внеконкурсную программу короткого метра "Взгляд в будущее", где представлены фильмы-победители больших кинофестивалей, стоит обратить особое внимание. В нее вошли такие картины, как "Тихая ночь" режиссер Цю Ян, "Волны 98’" - Эли Дагер, "Человек вернулся" - Махди Флейфель, "Скорая" - Себастьян Торнгрен Вартин, "Голос" - Давид Улоф и другие.

В программе "Специальные показы" участвуют три картины. Это: "Царь-птица" - режиссер Эдуард Новиков, "Сердце мира" - Наталья Мещанинова и "Гофманиада" - Станислав Соколов.

Справка "РГ"

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев и другие, многие из которых учились в стенах института кинематографии. 38-ой Международный студенческий фестиваль ВГИК проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.