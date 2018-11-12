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12.11.2018 20:41
Рубрика: Культура

Целый мир им завоеван

В Пушкинском доме открыли выставку к 200-летию Тургенева
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Выставку к 200-летию Тургенева "Целый мир им завоеван" открыли в Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН.

Одним из центральных экспонатов стал черновик рукописи романа "Отцы и дети", который был приобретен на аукционе Christie s в 1999 году. Эту рукопись, кстати, Пушкинский дом впервые показывает широкой публике. Вместе с нею была приобретена и тетрадь с другими рукописями писателя, она тоже представлена в экспозиции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Вообще, эта выставка отличается особой масштабностью и изобретательностью. Так, зал, посвященный "Запискам охотника", сопровождают не только иллюстрации художников, созданные еще при жизни писателя, но и особый аудиоряд. Зрители могут услышать голоса всех 23 птиц, которые упоминаются в "охотничьих" рассказах Тургенева. Рядом с авторскими описаниями их пения представлены и фотографии этих птиц.

Отдельный зал посвящен шести романам Тургенева, где, как на шахматной доске, представлены мнения критиков за и против высказанных автором идей. А погрузиться в атмосферу самого известного и самого дискуссионного романа - "Отцы и дети" - помогает музыкальный и визуальный комментарий. Здесь звучит "Ожидание" Шуберта, а в отдельной витрине представлены книги, которые читали персонажи романа.

Культура Арт Музеи и памятники
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