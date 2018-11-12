Российские эксперты в области здравоохранения предлагают поддержать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по сокращению на треть смертности от неинфекционных заболеваний. В числе главных мер - снижение риска развития сердечно-сосудистых патологий, которые возникают главным образом из-за вредных привычек, нездорового питания и малоподвижного образа жизни.

С вредными привычками в России борются уже давно и довольно неплохо. За последние 8 лет (с 2009 по 2017 годы) потребление алкоголя в России снизилось на 4,5 литра - с 18 литров в год на человека до 13,5 литра. Теперь пора разобраться с нездоровым питанием.

- Сегодня на уровне минфина и минздрава прорабатывается идея введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены, - рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарья Халтурина. По ее словам, сладкая газировка - это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. "Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, - уточняет эксперт. - Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его".

- За последние 10 лет в России на 15 процентов стало больше мужчин, страдающих ожирением, - поясняет "РГ" руководитель Федерального центра здоровья и отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова. - Газировка - один из серьезнейших факторов риска. Она - источник простых сахаров, которые быстро попадают в кровь и являются причиной развития артериальной гипертензии - повышения артериального давления. А отсюда и повышенные риски инфарктов и инсультов.

Нана Погосова напоминает, что вкусовые привычки формируются в детском возрасте. "Мы все в детстве любили и конфеты, и мороженое, но если взять мое детство, то у нас было больше двигательной активности. Мы много времени проводили на природе, не зависели от гаджетов, передвигались на общественном транспорте. Сегодня двигательная активность в разы сократилась, но зато все увеличивается пищевая энергетическая нагрузка на организм", - добавляет доктор.

Но помогут ли чисто экономические меры снизить потребление вредных продуктов? "Только такие меры и дают эффект, - считает Нана Погосова. - Человеку можно долго рассказывать про вредные продукты, но если они ему нравятся и он нормально себя чувствует при этом, он продолжит их употреблять. А вот если они начнут дорожать и их постоянная покупка окажется чувствительной для семейного бюджета, человек сразу же задумается", - добавляет доктор. А Дарья Халтурина при этом уточняет, что именно с помощью акцизов пытаются отучить от газировки население в некоторых штатах США и в Мексике. А в штате Нью-Йорк запретили использовать в пищевой промышленности трансжиры - еще один фактор развития заболеваний сердца и сосудов.

Благодаря удорожанию с 2015 года продажа сигарет в России сократилась в 2,5 раза, а потребление алкоголя - на 4,5 литра

Руководитель Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Татьяна Клименко напоминает, что, по оценкам минздрава, с 2015 года, когда был принят пакет антитабачных законов, продажи сигарет в России сократились в 2,5 раза. "По алкоголю у нас есть еще к чему стремиться - сейчас среднестатистический россиянин выпивает 13,5 литра в год, а в идеале долен не более 8 литров. Но то, что за последние 9 лет на 4,5 литра сократилось потребление спиртного, - это уже серьезное достижение. И все это благодаря в том числе и ограничению рекламы алкоголя, запрету его продажи в ночное время, введению так называемого социального радиуса вокруг школ, больниц, спортучреждений, удорожанию алкогольной и табачной продукции".