С вредными привычками в России борются уже давно и довольно неплохо. За последние 8 лет (с 2009 по 2017 годы) потребление алкоголя в России снизилось на 4,5 литра - с 18 литров в год на человека до 13,5 литра. Теперь пора разобраться с нездоровым питанием.
- Сегодня на уровне минфина и минздрава прорабатывается идея введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены, - рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарья Халтурина. По ее словам, сладкая газировка - это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. "Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, - уточняет эксперт. - Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его".
- За последние 10 лет в России на 15 процентов стало больше мужчин, страдающих ожирением, - поясняет "РГ" руководитель Федерального центра здоровья и отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова. - Газировка - один из серьезнейших факторов риска. Она - источник простых сахаров, которые быстро попадают в кровь и являются причиной развития артериальной гипертензии - повышения артериального давления. А отсюда и повышенные риски инфарктов и инсультов.
Нана Погосова напоминает, что вкусовые привычки формируются в детском возрасте. "Мы все в детстве любили и конфеты, и мороженое, но если взять мое детство, то у нас было больше двигательной активности. Мы много времени проводили на природе, не зависели от гаджетов, передвигались на общественном транспорте. Сегодня двигательная активность в разы сократилась, но зато все увеличивается пищевая энергетическая нагрузка на организм", - добавляет доктор.
Но помогут ли чисто экономические меры снизить потребление вредных продуктов? "Только такие меры и дают эффект, - считает Нана Погосова. - Человеку можно долго рассказывать про вредные продукты, но если они ему нравятся и он нормально себя чувствует при этом, он продолжит их употреблять. А вот если они начнут дорожать и их постоянная покупка окажется чувствительной для семейного бюджета, человек сразу же задумается", - добавляет доктор. А Дарья Халтурина при этом уточняет, что именно с помощью акцизов пытаются отучить от газировки население в некоторых штатах США и в Мексике. А в штате Нью-Йорк запретили использовать в пищевой промышленности трансжиры - еще один фактор развития заболеваний сердца и сосудов.
Руководитель Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России Татьяна Клименко напоминает, что, по оценкам минздрава, с 2015 года, когда был принят пакет антитабачных законов, продажи сигарет в России сократились в 2,5 раза. "По алкоголю у нас есть еще к чему стремиться - сейчас среднестатистический россиянин выпивает 13,5 литра в год, а в идеале долен не более 8 литров. Но то, что за последние 9 лет на 4,5 литра сократилось потребление спиртного, - это уже серьезное достижение. И все это благодаря в том числе и ограничению рекламы алкоголя, запрету его продажи в ночное время, введению так называемого социального радиуса вокруг школ, больниц, спортучреждений, удорожанию алкогольной и табачной продукции".
В Германии предложили ввести налог на красное мясо и газировку
Так, в газете Tageszeitung появилась статья, предлагающая повысить налог на стейки на 28 процентов, а на колбасные изделия - на 166 процентов, чтобы сократить на 18 тысяч число ежегодных смертей в стране. Авторы ссылаются на выводы ВОЗ, что свинина, говядина и баранина, возможно, вызывают онкозаболевания. Что касается сладких газированных напитков, то еще весной более двух тысяч немецких врачей подписались под открытым письмом канцлеру, призывая ограничить потребление сахара теми же способами, какими борются с табаком. Власти пока не отреагировали, но в парламенте не исключают, что в ближайшие три года может быть введен налог на сахар.
В Архангельске появилась "территория трезвости"
Новый сквер на пустыре в спальном районе города обустраивали всем миром - от студентов до насельников приюта при местном храме. На берегу Северной Двины помимо чайной построили спортивную площадку и детский городок, посадили яблони и ели, скоро доделают беседку для духового оркестра и установят карусель. Здесь будут устраивать семейные праздники, танцевальные вечера и даже читать лекции о здоровом образе жизни. Разумеется, никаких "наливаек" - только безалкогольные напитки.
По словам настоятеля храма игумена Феодосия, дореволюционное общество трезвости в Архангельске было весьма многочисленным, но проблема алкоголизма за 100 лет актуальности не утратила.