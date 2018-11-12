Переработке в России сейчас подвергается менее 40 процентов промышленных и лишь около 10 процентов твердых бытовых отходов. При этом в стране уже накопилось почти 90 миллиардов тонн мусора. Ежегодно этот объем увеличивается примерно на пять миллиардов тонн. Практически все отходы размещаются на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках и промышленных площадках предприятий. Всего в России чуть больше тысячи полигонов, около 15 тысяч санкционированных и еще примерно 30 тысяч несанкционированных свалок и мест размещения отходов - такие данные в недавнем докладе приводила Счетная палата. Говорить о надвигающемся мусорном коллапсе, по мнению специалистов, пока рано, но ситуация серьезная.
С 1 января Россия должна перейти на новую схему обращения с отходами, которая в том числе подразумевает раздельный сбор. Изменится сам принцип утилизации мусора. Вводится полный контроль за движением отходов. Ответственность за все этапы ляжет на региональных операторов - эти компании будут отбираться на конкурсной основе. Предполагается, что мусорная реформа коренным образом изменит ситуацию.
Однако уже на этапе подготовки возникли проблемы. Одна из них связана с тем, что не все регионы завершили конкурсные процедуры по отбору операторов. Вторая - резкий рост платежей (пока прогнозных) за сбор и утилизацию отходов: Федеральная антимонопольная служба уже оспорила тарифы, установленные в шести регионах, уточнил глава комитета Госдумы. В-третьих, заполненность полигонов: в 10 регионах их резервы исчерпаны - вывозить мусор некуда.
Тем не менее останавливать "мусорную реформу" никто ни для кого не будет. "Обязанность внедрять раздельный сбор мусора, согласовывать с гражданами схемы расположения сортировочных станций, мусоросжигательных заводов и полигонов - все эти положения будут вводиться для всех регионов", - подчеркнул Бурматов.
Он напомнил, что в Госдуме находится законопроект, который предусматривает введение трехлетнего переходного периода для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По закону размещение свалок в границах населенных пунктов запрещено. Границы же этих городских округов совпадают с границами субъектов РФ, поэтому инфраструктуру для утилизации отходов им придется строить не у себя на территории, а за пределами, договариваясь с другими регионами. "Мы будем рассматривать этот законопроект, на мой взгляд, эти доводы имеют основания", - резюмировал Бурматов.