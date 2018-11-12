Ни один регион пока полностью не перешел на раздельный сбор мусора. Масштабные подвижки могут появиться не раньше 2019 года, когда регионы обновят территориальные схемы размещения отходов и пропишут в них раздельный сбор, заявил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он напомнил, что новые схемы власти должны провести через общественное обсуждение. Таким образом, граждане смогут влиять на расположение полигонов, сортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов.

Переработке в России сейчас подвергается менее 40 процентов промышленных и лишь около 10 процентов твердых бытовых отходов. При этом в стране уже накопилось почти 90 миллиардов тонн мусора. Ежегодно этот объем увеличивается примерно на пять миллиардов тонн. Практически все отходы размещаются на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках и промышленных площадках предприятий. Всего в России чуть больше тысячи полигонов, около 15 тысяч санкционированных и еще примерно 30 тысяч несанкционированных свалок и мест размещения отходов - такие данные в недавнем докладе приводила Счетная палата. Говорить о надвигающемся мусорном коллапсе, по мнению специалистов, пока рано, но ситуация серьезная.

С 1 января Россия должна перейти на новую схему обращения с отходами, которая в том числе подразумевает раздельный сбор. Изменится сам принцип утилизации мусора. Вводится полный контроль за движением отходов. Ответственность за все этапы ляжет на региональных операторов - эти компании будут отбираться на конкурсной основе. Предполагается, что мусорная реформа коренным образом изменит ситуацию.

Однако уже на этапе подготовки возникли проблемы. Одна из них связана с тем, что не все регионы завершили конкурсные процедуры по отбору операторов. Вторая - резкий рост платежей (пока прогнозных) за сбор и утилизацию отходов: Федеральная антимонопольная служба уже оспорила тарифы, установленные в шести регионах, уточнил глава комитета Госдумы. В-третьих, заполненность полигонов: в 10 регионах их резервы исчерпаны - вывозить мусор некуда.

Перерабатывается сейчас менее 40 процентов промышленных и около 10 процентов твердых бытовых отходов

Тем не менее останавливать "мусорную реформу" никто ни для кого не будет. "Обязанность внедрять раздельный сбор мусора, согласовывать с гражданами схемы расположения сортировочных станций, мусоросжигательных заводов и полигонов - все эти положения будут вводиться для всех регионов", - подчеркнул Бурматов.

Он напомнил, что в Госдуме находится законопроект, который предусматривает введение трехлетнего переходного периода для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По закону размещение свалок в границах населенных пунктов запрещено. Границы же этих городских округов совпадают с границами субъектов РФ, поэтому инфраструктуру для утилизации отходов им придется строить не у себя на территории, а за пределами, договариваясь с другими регионами. "Мы будем рассматривать этот законопроект, на мой взгляд, эти доводы имеют основания", - резюмировал Бурматов.