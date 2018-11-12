Правительство приняло два важных решения, касающихся качества продуктов питания.

Во-первых, поставлена точка в многолетнем споре Россельхознадзора и Роспотребнадзора о полномочиях по контролю за продовольственным рынком. Все остается, как прежде: Россельхознадзор отвечает за безопасность сырья, Роспотребнадзор - за готовые продукты на торговых прилавках.

Были разные сценарии разрешения этого вопроса, отмечают эксперты "РГ". Существовала, например, позиция, что Россельхознадзор должен отвечать за качество продуктов по всей цепочке - "от поля до прилавка". "Ходили слухи и о том, что одно из ведомств могут лишить надзорных функций либо объединить полномочия двух ведомств и вообще передать их третьему, - рассказал в беседе с "РГ" экс-начальник департамента агропромышленного комплекса Правительства РФ доктор экономических наук Леонид Холод. - Хотя по логике соблюдение фитосанитарных и ветеринарных требований напрямую влияет на потребительские свойства продуктов, поэтому одно неотделимо от другого. Но правительство сохранило действующую систему, и ведомства должны этому решению подчиниться".

Во-вторых, правительство поручило минкомсвязи, минсельхозу, минпромторгу, Роспотребнадзору и Россельхознадзору к 2019 году "проработать вопрос об унификации и обеспечении совместимости" информационных систем минпромторга, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. По сути, речь идет о создании единой межведомственной информационной системы, отвечающей за качество продуктов.

"Россельхознадзор наряду с другими ведомствами должен представить свои предложения до января 2019 года, сейчас они прорабатываются. Вкратце, планируем опираться на опыт работы Государственной информационной системы в области ветеринарии - ГИС ВетИС, которая включает ряд компонентов или подсистем, в том числе систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Доступ к ВетИС имеют минсельхоз, минпромторг, Роспотребнадзор, налоговая и таможенная службы, региональные ветслужбы и практически все гослаборатории страны", - рассказала "РГ" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Недавно благодаря ВетИС ФНС смогла отследить нарушения при вывозе красной икры с Камчатки.

Системы надзора действуют в других ведомствах. "Например, разработки есть у Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который работает совместно с минпромторгом", - добавил исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. "Конечно, все ведомства должны пользоваться унифицированной и сводимой информацией, ведь живут и работают они в одном государстве, - отметил Леонид Холод. - По сути, речь идет о создании системы Big Data. Я это вижу как единый ресурс, в нем каждое ведомство должно заполнять свои таблицы и вести свои страницы, которые должны быть доступны другим".

При желании каждый потребитель, купивший бутылку спиртного, может по чеку проследить весь путь - от изготовления до продажи напитка

Речь, скорее, идет об интеграции различных систем в отношении продуктов питания в единую базу, которая будет состоять из подсистем, продолжил Артем Белов. "Пока сложно сказать, как это в ближайшей перспективе повлияет на потребителей. А вообще, есть пример ЕГАИС, действующей на алкогольном рынке. При желании каждый потребитель, купивший бутылку спиртного, может по чеку проследить весь путь - от изготовления до продажи напитка. И, конечно, внедрение новых технологий способно повлиять на себестоимость товара. Но пока концепция до конца не сформулирована", - сказал Артем Белов.

И, помимо перечисленных мер, правительство поручило минпромторгу дать предложения по усилению ответственности за нарушение техрегламентов в производстве продуктов.