В США насильник инсценировал собственную смерть, чтобы избежать тюрьмы

В США суд увеличил тюремный срок преступнику, инсценировавшего собственную гибель, чтобы избежать наказания за преступление сексуального характера. Как пишет New York Post, к 15 годам лишения свободы суд добавил еще 15 месяцев, а также обязал мужчину компенсировать Береговой охране средства, потраченные на поиск "тела".

Сама история произошла в 2016 году. Райан Меганэк обвинялся в сексуальном нападении на девушку. Ему грозил довольно большой тюремный срок, и он решил инсценировать собственную смерть. Устроил себе убежище с припасами, а затем вышел в море и затопил свою лодку (сам он профессионально занимался рыбной ловлей). Панику, согласно договоренности, подняла его девушка Айви Родригес. Для поисков пропавшего в море в окрестностях Порт-Грэма развернули масштабную спасательную операцию. После их прекращения Меганэк собирался покинуть Аляску.

Его замысел сорвался из-за той же Родригес, которая позвонила родителям Меганэка и сообщила им, что их сын жив. Полиция поймала преступника, и в 2017 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы. А совсем недавно суд "оценил" изобретательность мужчины, добавив ему 15 месяцев. Кроме того, его обязали выплатить 384 тысячи долларов, именно столько потратила Береговая охрана на его поиски.

