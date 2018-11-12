12 ноября ВЦИОМ представил результаты исследования о великих людях России, чьи имена хотят присвоить аэропортам в регионах их жители. Исследование проводилось в рамках проекта "Великие имена России".

С 11 по 21 октября региональные общественные палаты на основе общественных обсуждений формировали списки с именами претендентов, а затем граждане имели возможность предложить свой вариант на сайте "ВеликиеИмена.рф". Участники голосования могли выбрать представителей различных сфер: ученых и деятелей искусства, военных и политиков, географов и первооткрывателей, спортсменов, летчиков, космонавтов, общественных деятелей… "Приоритетный критерий - это исторический деятель, связанный с данной территорией, - сказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. - Это важно, потому что название должно соотноситься с человеком, который знаменит в этом конкретном регионе". "Сейчас они (аэропорты. - В.В.) в большинстве своем носят имена давно утраченных деревень, так сложилось, такая традиция. Мы ни в коем случае не предлагаем упразднить эти названия, они остаются параллельно, в том числе, конечно же, остаются и на авиационных лоциях", - пояснил один из инициаторов проекта митрополит Тихон.

Список людей, чьи имена хотели бы видеть граждане в названии аэропортов, возглавляют представители авиации и космонавтики, а также военные

По результатам опроса был сформирован шорт-лист (не более трех имен на регион). А теперь запущено общенациональное голосование по принципу "один голос - один аэропорт - одно имя". Победителей объявят 5 декабря.

Половина россиян одобрили идею дать аэропортам имена выдающихся людей. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Список людей, чьи имена хотели бы видеть граждане в названии аэропортов, возглавляют представители авиации и космонавтики, а также военные (за каждого из них проголосовали в среднем по 25 процентов опрошенных). Далее следуют великие географы и первооткрыватели (в среднем по 23 процента), деятели науки и выдающиеся инженеры (21 процент), а также крупные руководители, оставившие след в истории предприятий и территорий, на которых они работали (21 процент). Чуть меньше голосов (17 процентов) собрали поэты, музыканты, художники. При этом в республиках предпочтение отдавалось фигурам, внесшим вклад в развитие местной культуры и экономики. Например, в Башкирии (аэропорт Уфы) тройку победителей составили Салават Юлаев (национальный герой), Мустай Карим (народный поэт), Муса Гареев (военный летчик). В Республике Коми (аэропорт Сыктывкара) лидируют Петр Истомин - первый коми летчик, Юрий Спиридонов (советский и российский государственный деятель), Николай Оплеснин (участник Великой Отечественной войны).

Повсеместной поддержкой пользуются фигуры общенационального масштаба, оказавшие влияние на развитие страны и известные за пределами регионов. Некоторые из них вошли в шорт-лист сразу нескольких аэропортов: Георгий Жуков - аэропорты Волгограда, Калуги, Домодедово; Михаил Лермонтов - аэропорты Пензы и Минеральных Вод.

Идею присвоить аэропортам имена выдающихся соотечественников одобряют 53 процента россиян из городов-миллионников. Положительно относятся к проекту 50 процентов жителей крупных городов и 48 процентов сельского населения. "Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44 процента)", - отмечает ВЦИОМ.

Николай Цискаридзе предлагает давать имена не только аэропортам, но и залам аэропортов

Каждый второй россиянин считает, что аэропорту в их регионе следует присвоить имя известного земляка. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе предлагает давать имена не только аэропортам, но и залам аэропортов: "Каждое имя из списка мне нравится. А чем Ломоносов, например, хуже? Я бы хотел, чтобы все эти имена носили какие-то залы, чтобы все про них постоянно помнили. Я не представляю, как из такого количества имен можно выбрать название аэропорта для Москвы или Петербурга. Я бы, наверное, каждому залу давал имя".

Идея не нова. Аэропорты, названные в честь людей, являющих собой гордость нации, есть во многих городах мира: "Леонардо да Винчи" (Рим), "Джон Кеннеди" (Нью-Йорк), "Шарль де Голль" (Париж). Мог бы встать в этот ряд и "Александр Пушкин" (Шереметьево).