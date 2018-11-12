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Рубрика: Власть

Семейный передел

Верховный суд разъяснил, за что наследник может быть признан недостойным
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Судебные споры о наследстве считаются одними из самых долгих и сложных, причем как в моральном, так и в материальном плане. За оставленное после смерти человека добро часто разворачиваются настоящие баталии по всем правилам военного искусства. Отличительная черта подобных боев - они в основном затрагивают родственников наследодателя. Именно такое дело изучала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.
О том, что наследник действительно плохой, должен сказать суд - гражданский или уголовный. Фото: Сергей Савостьянов О том, что наследник действительно плохой, должен сказать суд - гражданский или уголовный. Фото: Сергей Савостьянов
О том, что наследник действительно плохой, должен сказать суд - гражданский или уголовный. Фото: Сергей Савостьянов

В нем сестра после смерти матери просила признать брата недостойным наследником. Разъяснения высокого суда, кто в таких случаях по закону может быть объявлен недостойным, должны реально облегчить жизнь настоящим и, особенно, будущим наследникам.

Все началось с иска сестры к родному брату. В районном суде Краснодара гражданка рассказала, что после смерти матери открылось наследство - участок и на нем дом.

Они с братом являются наследниками первой очереди по закону.

Это означает, что завещания родительница не оставила. Отец умер два года назад.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
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По рассказам истицы выходило, что брат еще при жизни отца пытался "незаконно завладеть" домом и участком. Поэтому она просит признать брата недостойным наследником. Районный суд выслушал стороны и истице отказал. Но в краевом суде с таким решением не согласились и его отменили. Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда сама вынесла новое решение - по иску сестры брата признали недостойным наследником.

Пришлось брату дойти до Верховного суда РФ. Там дело изучили и согласились с доводами брата, заявив, что в решении краевого суда есть "нарушения материального и процессуального права". Вот как они выглядели с точки зрения Верховного суда РФ. Судя по материалам дела, истица и ответчик - родные брат и сестра. Их отец умер в 2015 году. Наследниками по закону стали дочь и жена покойного. Именно они вступили в наследство и поделили между собой дом и участок.

Спустя более двух лет умирает вдова, и наследниками первой очереди оказываются ее дети - дочь и сын. Но дочь не захотела делиться наследством и обратилась в суд с иском, попросив признать брата недостойным наследником.

Районный суд в своем решении записал, что истица не представила суду доказательств, подтверждающих, что брат "совершал умышленные противоправные действия" против матери, кого-то из наследников или пытался урвать больше остальных наследников.

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Краевой суд, отменяя это решение, сам принял новое. В нем он написал, что в 2013 году сын судился с отцом именно из-за этого дома. Коротко суть той старой истории в следующем. В далеком 1988 году отец подарил сыну половину дома. А спустя годы - в 1993 году - "по соглашению сторон" договор дарения был расторгнут. Потом, уже в 2013 году, был суд. Сын попросил разделить дом между ним и отцом. А отец во встречном иске попросил выселить сына с семьей из этого дома и снять их с регистрационного учета. Сыну суд отказал, а требование отца удовлетворил. Вот вспомнив эту историю, краевой суд и заявил, что сын, "злоупотребляя правом" и прекрасно зная, что договор дарения расторгнут, просил разделить дом и отдать ему в собственность половину.

А это означает, что он "умышленными противоправными действиями пытался увеличить причитающуюся ему долю в наследственном имуществе". Еще в решении краевой суд записал, что у сына были конфликты с отцом при его жизни "относительно права пользования" домом и участком. В качестве еще одного весомого аргумента краевой суд указал, что сын вообще-то не был на похоронах матери.

С выводами краевого суда Верховный суд РФ не согласился и напомнил, что все основания для признания гражданина недостойным наследником перечислены в статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что не могут стать наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими "умышленными и противоправными действиями" что-то нехорошее совершили по отношению к наследодателю или остальным наследникам. То есть мешали "осуществлению последней воли наследодателя, выраженной в завещании", пытались сами получить наследство или что-то делали, чтобы его получили посторонние, пытались увеличить свою долю наследства. Все эти перечисления незаконных действий заканчиваются фразой о том, что эти нехорошие обстоятельства должны быть подтверждены в суде.

Сослался Верховный суд РФ и на свой пленум по делам о наследстве (N 9 от 29 мая 2012 года). Там было четко указано, что все противоправные действия, которые может совершить недостойный наследник, перечисленные в статье 1117 Гражданского кодекса, являются основанием для утраты права наследовать, если эти действия умышленные. Причем цели и мотивы совершенно не важны - сотворил это гражданин из-за мести, ревности, хулиганских побуждений. Наследник перестанет считаться таковым, если подделает, украдет или уничтожит завещание, заставит других наследников отказаться от своей доли.

Фото: EPA
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По Гражданскому кодексу признать наследника недостойным можно при условии, что все перечисленные в законе обстоятельства подтверждены в суде, если слушалось уголовное дело или есть решение суда, если рассматривали гражданский спор, например, о признании завещания недействительным или была угроза, связанная с завещанием.

Верховный суд подчеркнул - раз сестра попросила признать брата недостойным наследником, значит по закону он должен был совершить "противоправные действия" против сестры или матери. В статье 56 Гражданского процессуального кодекса сказано, что каждая сторона судебного спора должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Но никаких доказательств, что брат что-то плохое совершал против сестры и матери, истица не привела. Это означает, что применить к нему статью 1117 Гражданского кодекса не получается.

Никаких доказательств, что брат что-то плохое совершал против сестры и матери, истица не привела

Кроме этого "противоправность" действий брата должна подтверждаться либо решением суда, если речь идет о гражданском деле, либо приговором, если дело уголовное. Ничего подобного по отношению к ответчику не выносилось, подчеркнул Верховный суд РФ.

По поводу того суда, когда ответчик судился с отцом, Верховный суд заявил следующее: этот судебный спор сына с отцом не может быть основанием для признания ответчика недостойным наследником. Дело в том, что отец, участник того старого спора, не имеет отношения к нынешнему делу, и нынешний суд не устанавливает "характер взаимоотношений" отца и сына. Краевой суд признал, что основанием для того, чтобы назвать ответчика недостойным наследником, является старое решение суда о разделе имущества. Но на это Верховный суд РФ заявил - обращение гражданина в суд с иском о защите его нарушенных или оспариваемых прав не может считаться "злоупотреблением правом".

Верховный суд РФ оставил в силе решение районного суда с отказом сестре признать брата недостойным наследником. Решение краевого суда отменено.

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