Судебные споры о наследстве считаются одними из самых долгих и сложных, причем как в моральном, так и в материальном плане. За оставленное после смерти человека добро часто разворачиваются настоящие баталии по всем правилам военного искусства. Отличительная черта подобных боев - они в основном затрагивают родственников наследодателя. Именно такое дело изучала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

О том, что наследник действительно плохой, должен сказать суд - гражданский или уголовный. Фото: Сергей Савостьянов

В нем сестра после смерти матери просила признать брата недостойным наследником. Разъяснения высокого суда, кто в таких случаях по закону может быть объявлен недостойным, должны реально облегчить жизнь настоящим и, особенно, будущим наследникам.

Все началось с иска сестры к родному брату. В районном суде Краснодара гражданка рассказала, что после смерти матери открылось наследство - участок и на нем дом.

Они с братом являются наследниками первой очереди по закону.

Это означает, что завещания родительница не оставила. Отец умер два года назад.

По рассказам истицы выходило, что брат еще при жизни отца пытался "незаконно завладеть" домом и участком. Поэтому она просит признать брата недостойным наследником. Районный суд выслушал стороны и истице отказал. Но в краевом суде с таким решением не согласились и его отменили. Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда сама вынесла новое решение - по иску сестры брата признали недостойным наследником.

Пришлось брату дойти до Верховного суда РФ. Там дело изучили и согласились с доводами брата, заявив, что в решении краевого суда есть "нарушения материального и процессуального права". Вот как они выглядели с точки зрения Верховного суда РФ. Судя по материалам дела, истица и ответчик - родные брат и сестра. Их отец умер в 2015 году. Наследниками по закону стали дочь и жена покойного. Именно они вступили в наследство и поделили между собой дом и участок.

Спустя более двух лет умирает вдова, и наследниками первой очереди оказываются ее дети - дочь и сын. Но дочь не захотела делиться наследством и обратилась в суд с иском, попросив признать брата недостойным наследником.

Районный суд в своем решении записал, что истица не представила суду доказательств, подтверждающих, что брат "совершал умышленные противоправные действия" против матери, кого-то из наследников или пытался урвать больше остальных наследников.

Краевой суд, отменяя это решение, сам принял новое. В нем он написал, что в 2013 году сын судился с отцом именно из-за этого дома. Коротко суть той старой истории в следующем. В далеком 1988 году отец подарил сыну половину дома. А спустя годы - в 1993 году - "по соглашению сторон" договор дарения был расторгнут. Потом, уже в 2013 году, был суд. Сын попросил разделить дом между ним и отцом. А отец во встречном иске попросил выселить сына с семьей из этого дома и снять их с регистрационного учета. Сыну суд отказал, а требование отца удовлетворил. Вот вспомнив эту историю, краевой суд и заявил, что сын, "злоупотребляя правом" и прекрасно зная, что договор дарения расторгнут, просил разделить дом и отдать ему в собственность половину.

А это означает, что он "умышленными противоправными действиями пытался увеличить причитающуюся ему долю в наследственном имуществе". Еще в решении краевой суд записал, что у сына были конфликты с отцом при его жизни "относительно права пользования" домом и участком. В качестве еще одного весомого аргумента краевой суд указал, что сын вообще-то не был на похоронах матери.

С выводами краевого суда Верховный суд РФ не согласился и напомнил, что все основания для признания гражданина недостойным наследником перечислены в статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что не могут стать наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими "умышленными и противоправными действиями" что-то нехорошее совершили по отношению к наследодателю или остальным наследникам. То есть мешали "осуществлению последней воли наследодателя, выраженной в завещании", пытались сами получить наследство или что-то делали, чтобы его получили посторонние, пытались увеличить свою долю наследства. Все эти перечисления незаконных действий заканчиваются фразой о том, что эти нехорошие обстоятельства должны быть подтверждены в суде.

Сослался Верховный суд РФ и на свой пленум по делам о наследстве (N 9 от 29 мая 2012 года). Там было четко указано, что все противоправные действия, которые может совершить недостойный наследник, перечисленные в статье 1117 Гражданского кодекса, являются основанием для утраты права наследовать, если эти действия умышленные. Причем цели и мотивы совершенно не важны - сотворил это гражданин из-за мести, ревности, хулиганских побуждений. Наследник перестанет считаться таковым, если подделает, украдет или уничтожит завещание, заставит других наследников отказаться от своей доли.

По Гражданскому кодексу признать наследника недостойным можно при условии, что все перечисленные в законе обстоятельства подтверждены в суде, если слушалось уголовное дело или есть решение суда, если рассматривали гражданский спор, например, о признании завещания недействительным или была угроза, связанная с завещанием.

Верховный суд подчеркнул - раз сестра попросила признать брата недостойным наследником, значит по закону он должен был совершить "противоправные действия" против сестры или матери. В статье 56 Гражданского процессуального кодекса сказано, что каждая сторона судебного спора должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Но никаких доказательств, что брат что-то плохое совершал против сестры и матери, истица не привела. Это означает, что применить к нему статью 1117 Гражданского кодекса не получается.

Никаких доказательств, что брат что-то плохое совершал против сестры и матери, истица не привела

Кроме этого "противоправность" действий брата должна подтверждаться либо решением суда, если речь идет о гражданском деле, либо приговором, если дело уголовное. Ничего подобного по отношению к ответчику не выносилось, подчеркнул Верховный суд РФ.

По поводу того суда, когда ответчик судился с отцом, Верховный суд заявил следующее: этот судебный спор сына с отцом не может быть основанием для признания ответчика недостойным наследником. Дело в том, что отец, участник того старого спора, не имеет отношения к нынешнему делу, и нынешний суд не устанавливает "характер взаимоотношений" отца и сына. Краевой суд признал, что основанием для того, чтобы назвать ответчика недостойным наследником, является старое решение суда о разделе имущества. Но на это Верховный суд РФ заявил - обращение гражданина в суд с иском о защите его нарушенных или оспариваемых прав не может считаться "злоупотреблением правом".

Верховный суд РФ оставил в силе решение районного суда с отказом сестре признать брата недостойным наследником. Решение краевого суда отменено.