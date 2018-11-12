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12.11.2018 13:10
Рубрика: Спорт

Владимир Габулов объявил о завершении карьеры

Текст: Артур Нанян
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов завершил карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Последней командой Габулова стал бельгийский "Брюгге", за который он выступал с января этого года. В мае команда стала чемпионом Бельгии.

Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"
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Габулов известен по игре за многие известные российские клубы. Он защищал цвета "Динамо", "Алании", ЦСКА, "Кубани", "Амкара" и "Анжи". Что касается карьеры в сборной, то Владимир стал в ее составе бронзовым призером чемпионата Европы-2008. А последним его турниром стал домашний чемпионат мира, на котором россияне дошли до четвертьфинала.

Чем сейчас займется Владимир - пока точно неизвестно. На минувшей неделе появилась информация, что он станет министром спорта Северной Осетии.

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Дорогие друзья! ⠀ С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет - я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом. ⠀ От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал - всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное! ⠀ Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня. ⠀ Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным.

Публикация от Vladimir Gabulov (@vladimir_gabulov)

Тем временем

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, впервые в карьере получивший вызов в сборную России, из-за травмы вынужден будет пропустить предстоящие матчи с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября). Повреждение он получил уже по ходу первого тайма встречи с "Зенитом". Ахметов был заменен из-за травмы руки и покинул поле на носилках.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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