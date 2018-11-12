Владимир Габулов объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов завершил карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Последней командой Габулова стал бельгийский "Брюгге", за который он выступал с января этого года. В мае команда стала чемпионом Бельгии.

Габулов известен по игре за многие известные российские клубы. Он защищал цвета "Динамо", "Алании", ЦСКА, "Кубани", "Амкара" и "Анжи". Что касается карьеры в сборной, то Владимир стал в ее составе бронзовым призером чемпионата Европы-2008. А последним его турниром стал домашний чемпионат мира, на котором россияне дошли до четвертьфинала.

Чем сейчас займется Владимир - пока точно неизвестно. На минувшей неделе появилась информация, что он станет министром спорта Северной Осетии.

Тем временем



Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, впервые в карьере получивший вызов в сборную России, из-за травмы вынужден будет пропустить предстоящие матчи с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября). Повреждение он получил уже по ходу первого тайма встречи с "Зенитом". Ахметов был заменен из-за травмы руки и покинул поле на носилках.