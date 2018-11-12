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12.11.2018 22:06
Рубрика: Спорт

На короткой воде быстрее

Морозов близок к победе в Кубке мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Владимир Морозов очень близок к тому, чтобы во второй раз выиграть общий зачет Кубка мира по плаванию на короткой воде. Он уже становился лучшим по итогам престижной коммерческой серии в 2016 году, сразу после неудачи на Олимпиаде-2016 в Рио. В прошлом сезоне Владимир был вторым, а сейчас снова лидирует, причем с солидным отрывом.
В 2016 году Владимир Морозов стал первым россиянином, выигравшим Кубок мира. В 2018-м он готов повторить свой успех. Фото: РИА Новости В 2016 году Владимир Морозов стал первым россиянином, выигравшим Кубок мира. В 2018-м он готов повторить свой успех. Фото: РИА Новости
В 2016 году Владимир Морозов стал первым россиянином, выигравшим Кубок мира. В 2018-м он готов повторить свой успех. Фото: РИА Новости

На счету Морозова 342 очка. Второе место занимает еще один российский пловец Кирилл Пригода (213), который в 2017 году замыкал тройку сильнейших. В текущем розыгрыше на третьей позиции располагается австралиец Митч Ларкин.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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На этапе в японском Токио Морозов одержал четыре победы. На дистанции 100 м комплексом Володя повторил рекорд мира, который установил на третьем этапе в Эйндховене (50,26). А на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем спортсмен обновил рекорды соревнований - 20,49 и 45,16 секунды соответственно, чему обрадовался даже больше. "На "полтиннике" кролем я показал лучшее время сезона в мире, на сотне потихоньку подбираюсь к мировому рекорду, так очень доволен показанными результатами", - отметил Морозов.

Впрочем, наш пловец был в Токио не единственным ньюсмейкером. Китаец Сюй Цзяюй на дистанции 100 м на спине побил мировое достижение (48,88), принадлежавшее Клименту Колесникову.

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