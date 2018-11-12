На счету Морозова 342 очка. Второе место занимает еще один российский пловец Кирилл Пригода (213), который в 2017 году замыкал тройку сильнейших. В текущем розыгрыше на третьей позиции располагается австралиец Митч Ларкин.
На этапе в японском Токио Морозов одержал четыре победы. На дистанции 100 м комплексом Володя повторил рекорд мира, который установил на третьем этапе в Эйндховене (50,26). А на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем спортсмен обновил рекорды соревнований - 20,49 и 45,16 секунды соответственно, чему обрадовался даже больше. "На "полтиннике" кролем я показал лучшее время сезона в мире, на сотне потихоньку подбираюсь к мировому рекорду, так очень доволен показанными результатами", - отметил Морозов.
Впрочем, наш пловец был в Токио не единственным ньюсмейкером. Китаец Сюй Цзяюй на дистанции 100 м на спине побил мировое достижение (48,88), принадлежавшее Клименту Колесникову.