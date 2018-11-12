Власти Гоа запретили ввоз рыбы

Власти индийского штата Гоа объявили о запрете на ввоз рыбы на местный рынок на шесть месяцев, утверждая, что поставляемая продукция не соответствует сертификации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сообщает издание The Hindustan Times со ссылкой на министра здравоохранения штата Вишваджита Рэйна.

Отмечается, что запрет вступил в силу с понедельника. Он касается не только зарубежных импортеров, но и соседнего штата Карнатака, который является основным поставщиком морепродуктов в Гоа. Отныне ни одна партия рыбной продукции, которая не имеет сертификата FDA, не будет пущена на рынок штата до тех пор, пока не будет сопровождаться соответствующими документами. Если после истечения шестимесячного срока запрета сертификация так и не будет пройдена, то ограничительные меры будут пролонгированы.

Причиной для таких ограничительных мер стали подозрения властей в том, что привозимая из соседнего штата рыба обрабатывалась химическими веществами, включая формалин. В свою очередь, карнатские рыбные хозяйства, где рыбный промысел является основным источником дохода населения, проживающего вдоль побережья, заявили, что подобные обвинения беспочвенны и подтверждений этому не существует, поскольку рыбаки не станут подвергать себя таким рискам. Президент Федерации рыбной торговли Яшпал Суварна отметил, что правительство Гоа должно предоставить доказательства своих обвинений.

Вместе с тем власти уже приступили к разбирательствам и создали лаборатории по контролю качества морских продуктов. Также представители двух штатов в ближайшее время проведут встречу, в ходе которой обсудят возникший вопрос и пути его урегулирования.

В этом году Гоа во второй раз вводит запрет на ввоз рыбы. Первый был случай был в августе и продлился 15 дней. Позже правительство создало пограничные контрольно-пропускные пункты для проверки соответствия морских продуктов нормам FDA и сняло ограничения.