Новости

Британец умер после укуса бешеной кошки в Марокко 18:38
Названы самые популярные Деды Морозы страны 18:36
Эксперт: Любителей сладкой газировки не отпугнет рост акциза на нее 18:23
В Ростове первый снег спровоцировал пробки в 10 баллов 18:23
Власти Гоа запретили ввоз рыбы 18:22
ЦБ: Чистый отток капитала из России вырос втрое 18:18
На заводе в Рязани ликвидировано открытое горение 18:14
Знаменитые сыщики Кубани стали героями романа 18:12
Название аэропорта Симферополь выберут из трех фамилий 18:11
В Кремле прокомментировали выборы в Хакасии 18:07
В Ростове суд заблокировал сайты фирмы "Кэшбери" 18:00
В Сочи на санно-бобслейной трассе пострадал школьник 17:55
На Бузову заявили в полицию 17:55
Путин дал больше времени на перевод активов в Россию 17:52
Под Москвой автомобиль загорелся после ДТП с лосем 17:51
ФРП одобрил первый займ экспортеру под один процент годовых 17:51
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS 17:48
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Атлантический океан 17:46
Беларусь решила стать морской державой 17:45
ФРП одобрил первый займ экспортеру под один процент годовых 17:35
Песков подтвердил место встречи Путина и Трампа 17:33
В Минске на посетителей торгового центра обрушился потолок 17:29
Напавший с ножом на ростовчан наркоман получил 12,5 лет колонии 17:27
Кремль объяснил отсутствие встреч "нормандской четверки" 17:21
Вышел первый трейлер "Истории игрушек 4" 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 18:22
Рубрика: В мире

Власти Гоа запретили ввоз рыбы

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)

Власти индийского штата Гоа объявили о запрете на ввоз рыбы на местный рынок на шесть месяцев, утверждая, что поставляемая продукция не соответствует сертификации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сообщает издание The Hindustan Times со ссылкой на министра здравоохранения штата Вишваджита Рэйна.

Отмечается, что запрет вступил в силу с понедельника. Он касается не только зарубежных импортеров, но и соседнего штата Карнатака, который является основным поставщиком морепродуктов в Гоа. Отныне ни одна партия рыбной продукции, которая не имеет сертификата FDA, не будет пущена на рынок штата до тех пор, пока не будет сопровождаться соответствующими документами. Если после истечения шестимесячного срока запрета сертификация так и не будет пройдена, то ограничительные меры будут пролонгированы.

На Гоа запретят распитие алкоголя в публичных местах

Причиной для таких ограничительных мер стали подозрения властей в том, что привозимая из соседнего штата рыба обрабатывалась химическими веществами, включая формалин. В свою очередь, карнатские рыбные хозяйства, где рыбный промысел является основным источником дохода населения, проживающего вдоль побережья, заявили, что подобные обвинения беспочвенны и подтверждений этому не существует, поскольку рыбаки не станут подвергать себя таким рискам. Президент Федерации рыбной торговли Яшпал Суварна отметил, что правительство Гоа должно предоставить доказательства своих обвинений.

Вместе с тем власти уже приступили к разбирательствам и создали лаборатории по контролю качества морских продуктов. Также представители двух штатов в ближайшее время проведут встречу, в ходе которой обсудят возникший вопрос и пути его урегулирования.

В этом году Гоа во второй раз вводит запрет на ввоз рыбы. Первый был случай был в августе и продлился 15 дней. Позже правительство создало пограничные контрольно-пропускные пункты для проверки соответствия морских продуктов нормам FDA и сняло ограничения.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие