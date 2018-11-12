Новости

Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 21:59
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 21:52
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 21:47
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 21:33
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 21:28
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 21:27
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 21:26
Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине 21:22
В ярославском музее подменили шедевр Малевича 21:22
Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе 21:20
Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом 21:08
Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже 21:03
Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз 20:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 20:39
В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы 20:37
Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 20:09
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 19:56
Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение 19:53
Назван фактор, в четыре раза повышающий риск появления рака 19:48
Путин разрешил парламентариям отказываться от пенсионных надбавок 19:47
Медведев снял Драгунову с поста замглавы Росмолодежи 19:32
Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования 19:24
Во Франции Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона 19:22
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 19:14
В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 21:49
Рубрика: В мире

Разрыв в доли процента

Демократы и республиканцы судятся во Флориде из-за пересчета голосов
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Власти американского штата Флорида начали автоматизированный пересчет бюллетеней, поданных избирателями на выборах губернатора этого региона и представителя в сенат США. Голосование состоялось в рамках промежуточных выборов в стране шестого ноября.
Перевес республиканцев Рика Скотта (слева) и Рона Десантиса (справа) над конкурентами составил доли процента. Фото: REUTERS Перевес республиканцев Рика Скотта (слева) и Рона Десантиса (справа) над конкурентами составил доли процента. Фото: REUTERS
Перевес республиканцев Рика Скотта (слева) и Рона Десантиса (справа) над конкурентами составил доли процента. Фото: REUTERS

Причиной для пересчета стал минимальный разрыв между претендентами по итогам первичной обработки бюллетеней, что не позволяет с уверенностью выявить победителя. По законам штата, такая процедура запускается в том случае, если разница между кандидатами составила менее 0,5 процента.

Агенты ФБР несколько часов допрашивали российского журналиста

По последним данным, в борьбе за кресло сенатора от штата республиканец Рик Скотт менее чем на 0,2 процента опередил демократа Билла Нельсона, который занимает эту должность уже 18 лет. При 8 миллионах поданных бюллетеней кандидатов разделяет менее 12 тысяч голосов. На выборах губернатора перевес республиканца Рона Десантиса над демократом Эндрю Гиллумом составил 0,4 процента. Гиллум ранее признал поражение, но после того, как стало известно о пересчете, поспешно отозвал свое заявление, заменив его на призыв к "принципиальному и бескомпромиссному" учету каждого голоса. При этом небольшая часть бюллетеней, возможно, еще не обработана. Речь о голосах, поданных американцами, живущими за рубежом, которые должны поступить местным властям до 16 ноября.

Теперь бюллетени заново загрузят в специальное оборудование и пересчитают. По закону избиркомы во всех 67 округах должны завершить процедуру к 15 ноября. Но в округе Палм-Бич уже заявили о неготовности соблюсти эти сроки, что дополнительно подогреет разногласия. Если по итогам процедуры разница между претендентами составит менее 0,25 процента, то будет запущен ручной пересчет части бюллетеней. Вручную проанализируют только те из них, где избиратели заполнили не все позиции, или, наоборот, выбрали более одного кандидата на одну должность, поскольку автоматизированная обработка такие бюллетени не учитывает.

Фото: REUTERS/Eric Thayer
Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

Столь небольшая разница и запуск повторного подсчета быстро накалили обстановку. Представители обоих политических лагерей обмениваются обвинениями и судебными исками. Президент Дональд Трамп, избранный от Республиканской партии, написал в "Твиттер": "Пытаются украсть две крупных победы во Флориде! Мы пристально наблюдаем!"

Республиканец Рик Скотт, который в настоящее время занимает должность губернатора штата и баллотируется от него в сенат США, обвинил сотрудников избиркомов в округах Броуард и Палм-Бич в махинациях при подсчете голосов. Оба округа считаются оплотом демократов и Скотт выразил мнение, что "аморальные либералы" в местных избиркомах пытаются украсть у него победу. Он заявил, что те вели обработку бюллетеней недостаточно прозрачно и с нарушением установленных законом сроков. Кроме того, на его взгляд, лагерь оппонентов пытается вбросить бюллетени, заполненные лицами без гражданства США, которые в основном поддерживают демократов. Его адвокаты подали уже три иска в связи с предполагаемыми нарушениями и потребовали конфисковать оборудование для пересчета бюллетеней после того, как процедура завершится.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам