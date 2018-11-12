ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет

В благополучных странах матери нередко сокращают время кормления новорожденного грудным молоком, чем наносят вред и себе, и младенцу. Эксперты ВОЗ озабочены тем, что показатели по грудному вскармливанию в Европейском регионе - наиболее развитых и благополучных странах - самые низкие в мире. Об этом шла речь на международной конференции, организованной в Москве региональным офисом ВОЗ. В форуме приняли участие представители 18 стран Европы.

"Если не обеспечить детей грудного возраста наилучшим возможным питанием в решающие первые месяцы их жизни, это может иметь долгосрочные последствия. Грудное молоко защищает ребенка от риска последующего развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, делает детей более здоровыми и счастливыми", - заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями доктор Жоао Бреда.

Участники форума сформулировали основные принципы, которых рекомендовано придерживаться представителям национальных систем здравоохранения, пропагандируя грудное вскармливание. Во-первых, это бесспорно лучший метод кормления новорожденного до шести месяцев; во-вторых, впервые нужно приложить ребенка к груди уже через час после родов - это помогает матери быстрее восстановиться и защищает младенца; в-третьих, продолжительность кормления грудью, если это возможно, может и должна доходить до двух лет ребенка и даже более. Эксперты ВОЗ обосновывают такой подход бесспорной пользой кормления ребенка грудным молоком и для него самого, и для матери. Грудное вскармливание способствует интеллектуальному развитию и психологическому благополучию ребенка, и служит мощным средством профилактики от будущих бед: от аллергии и пищевой непереносимости, до таких опасных заболеваний, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые недуги у ребенка, и рака молочной железы у матери.

Показатели грудного вскармливания в Европейском регионе находятся на очень низком уровне, констатировали участники конференции. Женщины все чаще используют прикорм, молочные смеси, качество которых не всегда соответствует рекомендациям.

Говорили специалисты и о том, что сохранить грудное вскармливание женщине помогает ее окружение: муж, семья, родственники. Важна также роль работодателей и государства: может ли женщина воспользоваться декретным отпуском, предоставляется ли ей возможность обеспечить кормление ребенка грудным молоком уже после возвращения к работе.

При этом женщины часто прекращают грудное вскармливание из-за необходимости вернуться на работу. Глобальный сравнительный анализ показывает, что более высокий процент женщин практикует исключительно грудное вскармливание в тех странах, где законодательно закреплено право на кормление в течение рабочего дня, отмечено в материалах ВОЗ.