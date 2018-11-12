Верховный суд РФ отказал основателю Межпромбанка, экс-сенатору Сергею Пугачеву и другим топ-менеджерам банка в пересмотре решений судов нижестоящих инстанций о взыскании с них 75,6 миллиарда рублей.

Напомним, суды решили взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей в счет погашения долгов банка, в том числе около 68,5 миллиарда рублей - солидарно с последним председателем правления банка Мариной Илларионовой, и около 7,2 миллиарда рублей - солидарно с двумя другими бывшими председателями правления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

В сентябре 2016 года Верховный суд РФ отказал Пугачеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с него 75,6 миллиарда рублей. Кроме того, Мосгорсуд в конце сентября 2017 года признал законным арест девяти объектов недвижимости Пугачева в счет покрытия долга. Экс-банкир через своих представителей заявил, что не получал приглашений в суд.

Пугачев прячется за границей. Он был привлечен к ответственности за несколько нарушений судебных приказов Высокого суда Лондона. Суд счел неправомерной продажу личных автомобилей и перевод вырученных за них денег во Францию, и приговорил его за это к двум годам лишения свободы. В процессе он участвовал из Франции. Кроме того, за неполное раскрытие Пугачевым информации о попытке приобрести Енисейскую промышленную компанию тот же Лондонский суд назначил ему 20 месяцев тюрьмы.