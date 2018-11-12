В субботу, 17 ноября, все, кто любит физику, математику и информатику, смогут проверить свои знания на Всероссийской физико-математической контрольной "Выходи решать!".

Речь не только о школьниках или студентах: посоревноваться смогут и родители, и учителя. Задачки - на уровне 7-9-х классов обычной школы. На каждый предмет - по пять заданий, можно выбрать что-то одно или пойти ва-банк и попробовать свои силы во всех дисциплинах сразу. Онлайн или офлайн - решают участники. В Москве будут работать несколько аккредитованных площадок, похожих на пункты проведения ЕГЭ. Главной станет Дворец пионеров на Воробьевых горах.

Всероссийская контрольная организована МФТИ при поддержке министерства науки и высшего образования, а также нескольких компаний. Впервые она прошла в прошлом году и собрала 35 тысяч участников из России, Украины Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Австрии, Германии, Китая и Великобритании.

Школьники, которые справятся с заданиями лучше всех, смогут без экзаменов попасть на заключительный этап олимпиады "Физтех", а также получить скидки на обучение в олимпиадных школах МФТИ.

- Сегодня мы хотим поддержать ребят, которые стоят на пороге выбора профессии, - говорит ректор МФТИ Николай Кудрявцев. - Кроме того, в сегодняшнем мире нужно обладать аналитическими способностями, которые как раз и помогают развивать технические науки.