Встреча Порошенко с представителями УПЦ пока официально не подтверждена

Информация о том, что представители канонического украинского православия приглашены на встречу с президентом Петром Порошенко во вторник, 13 ноября, в Киево-Печерской Лавре, пока не находит официального подтверждения.

Информация о том, что представители канонического украинского православия приглашены на встречу с президентом Петром Порошенко во вторник, 13 ноября, в Киево-Печерской Лавре, пока не находит официального подтверждения. Приглашения на такую встречу разосланы, подтвердил пресс-секретарь канонической православной церкви Василий Анисимов. Причем, присутствие на встрече, судя по всему, вменено приглашенным, как обязательное.

Состоится ли эта встреча и чего от нее ждать? - с таким вопросом "РГ" обратилась к представителям Русской православной церкви.

- Мы не знаем, состоится ли встреча, которая анонсирована рядом неофициальных источников (пресс-служба президента Украины не анонсировала эту встречу - "РГ"), - сообщил источник из официальных кругов Московского патриархата. - Но мы считаем, что любое взаимодействие религиозных организаций с государством - в любой стране и по любому вопросу - должно осуществляться с предварительным условием невмешательства во внутренние дела друг друга. И отказа от любых попыток давления на представителей религиозных организаций.