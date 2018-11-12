Минтруд изменит правила назначения детских пособий

При назначении пособия на первого и второго ребенка Минтруд России предлагает не учитывать в доходе семьи другие государственные выплаты.

В ведомстве подготовили законопроект об этом. Сейчас он размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Если законопроект поддержат на всех уровнях - от общественности до президента страны и быстро примут в Госдуме, он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, пособия на первого и второго ребенка начали платить с начала этого года. Сумма пособия равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. Претендовать на него могут семьи, доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.