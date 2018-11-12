WSJ: Россия смогла сократить роль доллара в своей экономике

России удалось сократить роль доллара в своей экономике, сообщает в своем материале издание The Wall Street Journal. При этом отмечается, что стране будет очень сложно отказаться от доллара полностью.

Дедоларизация подтверждается данными ЦБ, согласно которым, доля доходов от экспорта в долларах снизилась с 80 процентов в 2013 году до 68 процентов во втором квартале 2018 года. Доля долларовых вкладов также упала до 26 процентов с 37 процентов в 2016 году.

Еще одним подтверждением перехода России на расчеты в других валютах при экспортных и импортных сделках является увеличение в четыре раза расчетов в рублях и юанях России с Китаем.