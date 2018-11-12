Замглавы МИД РФ обсудил урегулирование в Ливии с главой Госсовета страны

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри ситуацию в этой стране и пути ее нормализации. Как сообщили на Смоленской площади, встреча прошла накануне в Палермо - в преддверии открытия международной "Конференции для Ливии".

Российский дипломат подчеркнул принципиальную позицию Москвы, что преодолеть разногласия можно лишь "путем широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии", отметили в МИД.

Напомним, после падения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась гражданская война. В борьбу за власть в стране вступили несколько вооруженных группировок. Часть населенных пунктов оказалась в руках террористов. Тысячи человек бежали в другие страны. Маршрут Ливия-Италия является одним из самых напряженных для нелегального трафика мигрантов.