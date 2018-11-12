Питерский "Зенит" потерпел третье поражение в сезоне в Премьер-лиге. В центральном матче 14-го тура "сине-бело-голубые" уступили в гостях ЦСКА - 0:2.

С момента назначения Виктора Гончаренко главным тренером "красно-синих" армейцы ни разу не обыграли зенитовцев. Более того: москвичи не забили в этих трех играх ни одного мяча. Сложно сказать, с чем это было связано, но некий комплекс "сине-бело-голубых" у ЦСКА выработался.

Тем ценнее, вероятно, была для команды победа. Армейцы не просто взяли три очка, но и переиграли лидера по всем компонентам. В открывшему счет Федору Чалову удалось еще больше оторваться от преследователей в бомбардирской гонке. Теперь в его активе девять мячей. У ближайшего конкурента Ари шесть голов.

Что касается "Зенита", то питерцы провели очередную невзрачную игру. В последнее время многие эксперты отмечают тот факт, что "сине-бело-голубые", даже когда побеждают, делают это со скрипом. Так было и в матче с "Ахматом" в прошлом туре, так было еще раньше с "Крыльями Советов", когда самарцам откровенно не повезло. Что делать в этой ситуации главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку - не совсем понятно. Он уже давно настаивает на необходимости усилить состав. Однако никаких шагов в этом направлении пока не предпринято.

Тем временем второе поражение подряд в Премьер-лиге потерпел "Спартак". Москвичи проиграли на выезде "Уфе" (0:2). Вероятно, эта встреча стала последней для и.о. главного тренера "красно-белых" Рауля Рианчо на своем посту.

Несмотря на первое место в таблице, игра "Зенита" в последнее время не впечатляет

Уже 12 ноября ожидается официальное объявление о начале сотрудничества "Спартака" с Олегом Кононовым. О его приглашении судачат уже несколько недель. Несмотря на постоянные опровержения как со стороны представителей тульского "Арсенала", так и столичного клуба, было очевидно: Кононов скоро возглавит "красно-белых".

Косвенно на это намекнул сам специалист: после матча с "Анжи" (2:0) Олег Георгиевич вышел на поле и попрощался с игроками и болельщиками. За короткий промежуток времени Кононов поспособствовал прогрессу "Арсенала". Туляки - одна из самых забивающих команд чемпионата. И одна из самых ярких. Чего не скажешь о "Спартаке".

Результаты москвичей этой осенью просто удручают: начиная с сентября, в девяти встречах Премьер-лиги команда одержала лишь одну победу. И то - над аутсайдером "Енисеем" (3:2), когда фаворит забил решающий мяч в концовке.

К слову, тот матч спартаковцы выиграли еще при Массимо Каррере. Пришедший ему на смену Рианчо, казалось, хотя бы ненадолго наладит действия в обороне. Но получилось ровно наоборот: в шести встречах "красно-белые" пропустили восемь мячей. А сам Рианчо запомнился не интересными тренерскими решениями и задумками, а огненными пресс-конференциями.

Не сосчитать, сколько раз испанец за эти две с половиной недели повторял фразу: "Завтра будет солнце". Сделал он это и после игры с "Уфой".

Несмотря на поражение, Рианчо не выглядел расстроенным. И вновь наговорил кучу интересных вещей.

- Является ли позором тот факт, что я веселый, а "Спартак" в нескольких очках от зоны вылета? Позор - если я завтра разобьюсь в самолете. Даже не позор - а горе. А "Спартак" на данный момент продолжает бороться в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Если вы думаете, что я буду сейчас плакать, то это не так. Самые грустные сейчас - футболисты. И им нужно помочь, чтобы они смогли выйти из ситуации. Будет ли завтра солнце? Да. Если верить синоптикам, в понедельник в Москве будет хорошая погода, - отметил Рианчо.

В свою очередь и.о. главного тренера "Уфы" Сергей Кириченко подчеркнул, что его команда идеально провела второй тайм. И что эта победа может помочь уфимцам в следующих матчах.

На второе место по итогам тура поднялся "Краснодар". Южане разгромили на своем поле "Енисей", забив три безответных мяча. С 26 очками в активе краснодарцы опередили на один балл "Локомотив", сыгравший вничью в гостях с "Рубином" (0:0).