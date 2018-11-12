Новости

Роскосмос решил отказаться от эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ" 01:12
Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи 00:35
Субсидии на полеты внутри России хотят увеличить 00:08
"Барселона" уступила "Бетису", несмотря на возвращение Месси 11.11.2018
Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии 11.11.2018
В ДНР завершились выборы 11.11.2018
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 11.11.2018
В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов 11.11.2018
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 11.11.2018
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 11.11.2018
Комитет ОПЕК+ решил не выносить рекомендации другим странам по добыче 11.11.2018
"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге 11.11.2018
В Дагестане при взрыве газового оборудования пострадали два человека 11.11.2018
Lada 4x4: Есть ли смысл покупать "Ниву" за 400 тысяч рублей 11.11.2018
Хэмилтон извинился перед Сироткиным 11.11.2018
Путину и Трампу удалось пообщаться в Елисейском дворце 11.11.2018
Патрушев: Отношения РФ и США спустились на самый низкий уровень 11.11.2018
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ 11.11.2018
Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи 11.11.2018
Явка избирателей на выборах в ДНР перевалила за 70 процентов 11.11.2018
Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку 11.11.2018
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно 11.11.2018
Путин: Встреча с Трампом возможна на полях G20 11.11.2018
Путин почтил память погибших в Первой мировой русских солдат и офицеров 11.11.2018
МИД: Задержание журналиста из РФ станет предлогом для новых санкций США 11.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
12.11.2018 00:27
Рубрика: Спорт

Подножка "Зениту"

ЦСКА победил лидера чемпионата на своем поле
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7716 (253)
Питерский "Зенит" потерпел третье поражение в сезоне в Премьер-лиге. В центральном матче 14-го тура "сине-бело-голубые" уступили в гостях ЦСКА - 0:2.

С момента назначения Виктора Гончаренко главным тренером "красно-синих" армейцы ни разу не обыграли зенитовцев. Более того: москвичи не забили в этих трех играх ни одного мяча. Сложно сказать, с чем это было связано, но некий комплекс "сине-бело-голубых" у ЦСКА выработался.

"Локомотив-Кубань" проиграл дома ЦСКА в Единой лиге

Тем ценнее, вероятно, была для команды победа. Армейцы не просто взяли три очка, но и переиграли лидера по всем компонентам. В открывшему счет Федору Чалову удалось еще больше оторваться от преследователей в бомбардирской гонке. Теперь в его активе девять мячей. У ближайшего конкурента Ари шесть голов.

Что касается "Зенита", то питерцы провели очередную невзрачную игру. В последнее время многие эксперты отмечают тот факт, что "сине-бело-голубые", даже когда побеждают, делают это со скрипом. Так было и в матче с "Ахматом" в прошлом туре, так было еще раньше с "Крыльями Советов", когда самарцам откровенно не повезло. Что делать в этой ситуации главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку - не совсем понятно. Он уже давно настаивает на необходимости усилить состав. Однако никаких шагов в этом направлении пока не предпринято.

Тем временем второе поражение подряд в Премьер-лиге потерпел "Спартак". Москвичи проиграли на выезде "Уфе" (0:2). Вероятно, эта встреча стала последней для и.о. главного тренера "красно-белых" Рауля Рианчо на своем посту.

Несмотря на первое место в таблице, игра "Зенита" в последнее время не впечатляет

Уже 12 ноября ожидается официальное объявление о начале сотрудничества "Спартака" с Олегом Кононовым. О его приглашении судачат уже несколько недель. Несмотря на постоянные опровержения как со стороны представителей тульского "Арсенала", так и столичного клуба, было очевидно: Кононов скоро возглавит "красно-белых".

Косвенно на это намекнул сам специалист: после матча с "Анжи" (2:0) Олег Георгиевич вышел на поле и попрощался с игроками и болельщиками. За короткий промежуток времени Кононов поспособствовал прогрессу "Арсенала". Туляки - одна из самых забивающих команд чемпионата. И одна из самых ярких. Чего не скажешь о "Спартаке".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
ЦСКА из-за собственных ошибок проиграл "Роме"

Результаты москвичей этой осенью просто удручают: начиная с сентября, в девяти встречах Премьер-лиги команда одержала лишь одну победу. И то - над аутсайдером "Енисеем" (3:2), когда фаворит забил решающий мяч в концовке.

К слову, тот матч спартаковцы выиграли еще при Массимо Каррере. Пришедший ему на смену Рианчо, казалось, хотя бы ненадолго наладит действия в обороне. Но получилось ровно наоборот: в шести встречах "красно-белые" пропустили восемь мячей. А сам Рианчо запомнился не интересными тренерскими решениями и задумками, а огненными пресс-конференциями.

Не сосчитать, сколько раз испанец за эти две с половиной недели повторял фразу: "Завтра будет солнце". Сделал он это и после игры с "Уфой".

Несмотря на поражение, Рианчо не выглядел расстроенным. И вновь наговорил кучу интересных вещей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" разгромил "Енисей" и вышел на второе место в РПЛ

- Является ли позором тот факт, что я веселый, а "Спартак" в нескольких очках от зоны вылета? Позор - если я завтра разобьюсь в самолете. Даже не позор - а горе. А "Спартак" на данный момент продолжает бороться в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Если вы думаете, что я буду сейчас плакать, то это не так. Самые грустные сейчас - футболисты. И им нужно помочь, чтобы они смогли выйти из ситуации. Будет ли завтра солнце? Да. Если верить синоптикам, в понедельник в Москве будет хорошая погода, - отметил Рианчо.

В свою очередь и.о. главного тренера "Уфы" Сергей Кириченко подчеркнул, что его команда идеально провела второй тайм. И что эта победа может помочь уфимцам в следующих матчах.

На второе место по итогам тура поднялся "Краснодар". Южане разгромили на своем поле "Енисей", забив три безответных мяча. С 26 очками в активе краснодарцы опередили на один балл "Локомотив", сыгравший вничью в гостях с "Рубином" (0:0).

Спорт Футбол Чемпионат России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Новак сообщил о снижении нефтедобычи Россией в ноябре
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии