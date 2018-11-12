Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе

Жители украинского Кривого Рога, оставшегося после начала холодов без отопления из-за неурегулированных вопросов с задолженностью за газ, самостоятельно запустили городские котельные.

Как сообщает strana.ua, как и в других городах, кризис возник после того, как местная теплоэлектроцентраль не смогла договориться о поставках "голубого топлива" с компанией "Нафтогаз" (для этого надо единовременно выплатить более 375 миллионов гривен).

Замерзшие местные жители не стали дожидаться окончания переговоров и ворвались в понедельник в помещение газораспределительной компании "Криворожгаз" с требованием запустить газ в котельные. Представители предприятия ссылались на необходимость следовать юридическим нормам, однако людей это не удовлетворило. В итоге были сорваны пломбы на 5 из 6 котельных, и начался "несанкционированный отбор" газа с целью выработки тепловой энергии. При этом аварийные бригады "Криворожгаза" не допускаются на объекты. Чтобы обеспечить их работу, машины теперь будет сопровождать полиция, проинформировали в компании.

Между тем офис "Криворожгаза" остается захваченным неизвестными, в "заложниках" находятся технический директор Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.

По данным местных СМИ, без тепла в Кривом Роге остаются 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, воинская часть 3011. Все они - обслуживаются госпредприятием "Криворожская теплоцентраль".

Чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления объявлено также в городах Смела в Черкасской области и Шепетовка в Хмельницкой.