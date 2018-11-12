Быстро распространяющиеся по американскому штату Калифорния лесные пожары лишили домов многих знаменитостей. Десятки актеров, режиссеров, музыкантов оставили свои виллы в Малибу и его окрестностях.

Из своих домов, в частности, эвакуировались певицы Леди Гага, Игги Азалия, Шер, актеры Уилл Смит, Орландо Блум, режиссер Гильермо дель Торо. Судьба их собственности остается пока неизвестной. Однако некоторые другие знаменитости уже поделились своим горем. Так, актер Джерард Батлер опубликовал в социальной сети "Твиттер" фотографии сгоревшего дома, при этом он восхитился "мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных", борющихся со стихией. Среди погорельцев также оказались музыкант Нил Янг, певец Робин Тик, поп-звезда Майли Сайрус. "Я чувствую себя полностью опустошенной из-за пожаров, охвативших мой район, - поделилась с поклонниками певица. - Мои питомцы и любовь всей моей жизни спасены, и это все, что имеет сейчас значение".

"Я слышала, что пламя повредило нашу недвижимость в Хайден-Хиллс. Я просто молюсь, чтобы ветры были в нашу пользу, чтобы каждый был в безопасности", - отметила со своей стороны телеведущая и модель Ким Кардашьян. Режиссер фильма "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон, несмотря на потерю практически всего имущества, сохраняет оптимизм. "Для меня это просто вещи. Но эта потеря и изнурительное изменение станут источником роста для всех нас", - написал он в "Твиттере".