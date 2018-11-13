Идея о передаче невостребованных банковских вкладов в федеральный бюджет пока не обсуждалась с профильными ведомствами, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Но эксперты уже предложили несколько вариантов использования данных средств. Например, перевод их в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чтобы возвращать вкладчикам из обанкротившихся банков деньги, если их вклад был больше, чем застрахованные 1,4 миллиона рублей, передает ТАСС.

Однако, Аксаков считает, что инициатива передавать невостребованные вклады россиян из банков в бюджет может быть отклонена законодателями.