Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев официально введен в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония состоялась в Торонто.

"Все происходило очень торжественно. Было много людей, поздравлений. Проняло до слез, - признался Александр Сергеевич. - Для меня это большая честь. Было впечатление, будто ты находишься во сне".

Якушев стал первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, который никогда не играл в НХЛ. Последним был Валерий Харламов. Кроме того, Якушев - восьмой россиянин, попавший в Зал хоккейной славы. Ранее туда были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и Сергей Макаров.

Присоединиться к ним в следующем году могут Борис Михайлов, Александр Могильный и Сергей Зубов. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ