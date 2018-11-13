Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет текущего года. Согласно этим поправкам расходы государства растут почти на 218 млрд рублей.

Из них более 112 млрд рублей получат регионы. Примерно 84 млрд рублей дополнительно будет направлено на развитие национальной экономики. На охрану окружающей среды планируется добавить около 17 млрд рублей, на образование - более 12 млрд рублей, на правоохранительную деятельность и национальную оборону - 10 млрд рублей и 9,5 млрд рублей соответственно. Рост расходов на ЖКХ составит 7% - более 10 млрд рублей. Дополнительные средства получит агропромышленный комплекс: и Россельхозбанк, и "Росагролизинг". Более чем на 5 млрд рублей будет профинансировано стимулирование инвестиционной активности в сельском хозяйстве. Еще 1 млрд рублей будет выделен на то, чтобы 1,4 тысячи семей, проживающих на селе, получили отдельное комфортабельное жилье.

Напомню, что пару лет назад Госдума принимала поправки в федеральный бюджет 2016 года. Необходимость корректировки была вызвана тем, что Дума шестого созыва, желая увеличить государственные расходы, во многом под влиянием оппозиции заложила в проект бюджета слишком высокую цену на нефть, в реальности она оказалась ниже. Закончилось это плачевно. Госдуме седьмого созыва пришлось сокращать расходы, резать по живому, вычеркивать из бюджета те деньги, которые были в нем заложены и на которые рассчитывали регионы и граждане нашей страны. Тогда из сложившейся ситуации были извлечены уроки: во-первых, появилось жесткое бюджетное правило, во-вторых, мы стали ориентироваться на консервативную цену на нефть при подготовке проекта бюджета, в-третьих, была подтверждена необходимость формирования резервов в Фонде национального благосостояния, которые гарантировали бы выполнение всех социальных обязательств государства при любой экономической погоде.

Сегодня можно подвести промежуточный итог этой политики.

Доходы федерального бюджета на 2018 год за прошедшие девять месяцев превысили прогноз на 27,5%. При этом ненефтегазовые доходы выросли почти на 14,5%. По итогам года профицит бюджета, а значит, запас прочности нашей экономики, увеличится в 4 раза и составит более 2% ВВП.

Да, величина внутреннего валового продукта растет не так быстро, как хотелось бы, но положительная динамика налицо. Предполагается, что в 2018 году объем ВВП превысит 101 трлн рублей. Отмечу, что в 2017 году он составлял 92 трлн рублей. Благодаря такому увеличению повышаются реальные заработные платы граждан: за восемь месяцев рост составил 8,4%.

Это результат ответственных, иногда непопулярных решений, которые мы принимали. Сейчас вследствие проводимой политики появляется возможность увеличивать бюджетные расходы по тем или иным направлениям и решать проблемы людей, наших избирателей.

Конечно, некоторые проблемы сохраняются. Они были обозначены на пленарном заседании Госдумы депутатами и председателем Счетной палаты Российской Федерации. Например, при реализации Федеральной адресной инвестиционной программы оказалось, что строительство многих объектов не подготовлено: отсутствует необходимая документация. За девять месяцев 2018 года ее исполнение составляет менее 50%. В результате некоторые объекты здравоохранения, образования, гидротехнические сооружения и объекты энергетической инфраструктуры так и не будут построены до конца года, а деньги, выделенные на них, перекочуют обратно в федеральный бюджет. Над повышением эффективности бюджетных расходов мы обязательно будем работать в дальнейшем.