Законопроект Брянской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 346 670,00 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 49 263 127 436,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 27 976 633 000,00 рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 48 912 687 886,00 рублей;

прогнозируемый профицит областного бюджете в сумме 350 439 550,00 рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2020 года в сумме 9 946 117 295,78 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 362 797,20 млн. рублей и 383 745,10 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего

соответственно 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 46 125 187 436,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 29 489 244 000,00 рублей, и на 2021 год в сумме 47 604 708 836,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 31 607 688 900,00 рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 46 125 187 436,00 рублей и на 2021 год в сумме 47 604 708 836,00 рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2021 года в сумме 9 946 117 295,78 рубля и на 1 января 2022 года в сумме 9 946 117 295,78 рубля.

Статья 2. Доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области

Утвердить нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Брянской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов местных бюджетов, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов федерального бюджета, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение расходов областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

6. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 4 246 425 700,52 рубля, на 2020 год в сумме 4 525 021 108,84 рубля, на 2021 год в сумме 4 736 862 263,84 рубля.

7. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области на 2019 год в сумме 5 023 970 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 4 826 134 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 5 099 248 000,00 рублей.

8. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2019 году - 459 417,0 рублей;

в 2020 году - 459 417,0 рублей;

в 2021 году - 459 417,0 рублей.

9. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2019 году - 177 683,79 рубля;

в 2020 году - 177 683,79 рубля;

в 2021 году - 177 683,79 рубля.

10. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов":

в 2019 году - 6 627 627,99 рубля;

в 2020 году - 6 248 547,82 рубля;

в 2021 году - 5 487 979,36 рубля.

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 21 286 494 436,00 рублей, на 2020 год в сумме 16 635 943 436,00 рублей, на 2021 год в сумме 15 997 019 936,00 рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 15 834 174 235,55 рубля, на 2020 год в сумме 14 234 108 308,09 рубля, на 2021 год в сумме 13 909 497 421,81 рубля.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 4 353 856 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 4 462 237 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 4 599 310 000,00 рублей.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) отчислениями в бюджеты муниципальных районов и городских округов по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц на 2019 год в сумме 2 253 856 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 2 362 237 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 2 499 310 000,00 рублей.

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в части реализации полномочий органов местного самоуправления поселений на 2019 год в сумме 110 000 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 110 000 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 110 000 000,00 рублей.

4. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год - 2,6387, на 2020 год - 2,6163, на 2021 год - 2,7094.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, за исключением субсидий, софинансирование которых осуществляется из средств федерального бюджета, распределенных на конкурсной основе, некоммерческих организаций, государственных корпораций и иным образом зарезервированных средств, утверждается до 1 апреля 2019 года.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные законом о внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, не распределенные настоящим Законом, подлежат распределению Правительством Брянской области не позднее 1 месяца после вступления в силу указанных изменений.

7. Установить, что в 2019 году предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Брянской области.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в 2019 году межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце втором пункта 7 настоящей статьи, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Брянской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 7. Резервный фонд Правительства Брянской области

Установить размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2019 год в сумме 50 000 000,00 рублей, на 2020 год в размере 10 000 000,00 рублей, на 2021 год в размере 10 000 000,00 рублей.

Статья 8. Резервный фонд Брянской области

Установить размер резервного фонда Брянской области на 2019 год в сумме 20 000 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 20 000 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 20 000 000,00 рублей.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в объемах, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий (за исключением случаев, когда получатель субсидии определяется в соответствии с законом о бюджете);

цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в абзаце первом настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из областного бюджета

1. Установить, что в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, департамент финансов Брянской области осуществляет казначейское сопровождение средств областного бюджета, предоставляемых отдельным юридическим лицам с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении департаментом финансов Брянской области целевые средства перечисляются на счета, открытые департаменту финансов Брянской области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в абзаце втором настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим целевые средства, в департаменте финансов Брянской области, в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце третьем настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов Брянской области осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

2. Установить, что остатки средств, получаемых отдельными юридическими лицами в соответствии с абзацем первым части первой настоящей статьи, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, не использованные по состоянию на 1 января 2019 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части третьей настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении средств указанным юридическим лицам.

3. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из областного бюджета средства, указанные в части второй настоящей статьи, принимают до 15 марта 2019 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Брянской области порядке на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств.

4. Главные распорядители средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части второй настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

5. При отсутствии решений, указанных в частях третьей и четвертой настоящей статьи, по состоянию на 15 марта 2019 года или тридцатый рабочий день со дня поступления сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, указанные в частях третьей и четвертой настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области.

6. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью пятой настоящей статьи, департамент финансов Брянской области перечисляет в доходы областного бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, в порядке и сроки, установленные департаментом финансов Брянской области.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных к предоставлению из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, или сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных ассигнований на основании полученного Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на суммы указанных в нем средств;

увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов федерального бюджета подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом об областном бюджете, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов Брянской области порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание государственных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящим Законом бюджетных ассигнований, в пределах объемов, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону, для их использования с целью финансового обеспечения непрограммной деятельности и реализации мероприятий государственных программ Брянской области

"Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций",

"Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области",

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области",

"Региональная политика Брянской области",

"Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области",

"Формирование современной городской среды Брянской области",

"Развитие здравоохранения Брянкой области",

"Развитие культуры и туризма в Брянской области",

"Развитие образования и науки Брянской области",

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области",

"Управление государственными финансами Брянской области",

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области",

"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения",

"Социальная и демографическая политика Брянской области",

"Доступная среда Брянской области",

"Развитие физической культуры и спорта Брянской области",

"Развитие мировой юстиции Брянской области",

"Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области",

"Развитие лесного хозяйства Брянской области",

"Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области",

"Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области".

Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", а также в случаях нарушения обязательств, предусмотренных порядками (правилами) предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, за исключением оснований, установленных абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом.

2. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств дорожного фонда Брянской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, остатков безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

3. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области, государственных учреждений не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении исполнительных органов государственной власти Брянской области дополнительными полномочиями, государственных учреждений - дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.

В соответствии с частью четвертой пункта 1 статьи 2 Закона Брянской области от 12 октября 2005 года № 74-З "Об оплате труда и иных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Брянской области" увеличить (проиндексировать) в 1,043 раза с 1 октября 2019 года размер базовой величины, применяемой для исчисления денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Брянской области.

В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З "О государственной гражданской службе Брянской области" увеличить (проиндексировать) в 1,043 раза с 1 октября 2019 года размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Брянской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Брянской области.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ Брянской области, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита

Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Брянской области

1. Утвердить предельный объем государственного внутреннего долга Брянской области на 2019 год в сумме 11 297 089 045,78 рубля, на 2020 год в сумме 10 950 536 095,78 рубля и 2021 год в сумме 10 952 791 295,78 рубля.

2. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 14. Государственные гарантии Брянской области в валюте Российской Федерации

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить программу государственных гарантий Брянской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 15. Бюджетные кредиты

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в 2019 - 2021 годах предоставляются из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, в сумме не более 100 000 000,00 рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в размере 0,1 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из областного бюджета.

4. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Брянской области своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Брянской области.

6. Реструктурировать без начисления процентов на срок до 24 декабря 2025 года бюджетные кредиты в сумме 95 931 732,02 рубля и в сумме 50 000 000,00 рублей, выданные ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" в 2007 году на формирование регионального фонда зерна. ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" направлять указанные средства для осуществления закупок зерна в региональный продовольственный фонд.

7. Реструктурировать на срок до 22 декабря 2025 года задолженность перед областным бюджетом ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" в сумме 63 346 699,00 рублей и ООО "Брянское" по племенной работе в сумме 9 236 004,25 рубля по бюджетным кредитам, предоставленным для приобретения сельскохозяйственной техники и племенного скота.

8. Условия реструктуризации задолженности, порядок проведения реструктуризации задолженности, указанной в пунктах 6, 7 настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Брянской области.

Статья 16. Особенности списания отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

Предоставить право Правительству Брянской области осуществлять списание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по платежам за использование лесов и начисленным пеням, штрафам, зачисляемым в областной бюджет, безнадежной к взысканию. Списание указанной задолженности осуществляется в установленном Правительством Брянской области порядке.

Предоставить право Правительству Брянской области осуществлять списание задолженности юридических лиц, не имеющей источников погашения, перед областным бюджетом по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, в части основного долга, процентов за пользование бюджетными ссудами (бюджетными кредитами) и штрафных санкций за неисполнение условий договоров о предоставлении бюджетных ссуд (бюджетных кредитов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в связи с завершением ликвидации юридических лиц - должников.

Статья 17. Отчетность об исполнении областного бюджета

1. Департаменту финансов Брянской области представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области ежемесячно информацию об исполнении областного бюджета в 2019 году в десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в Федеральное казначейство по форме ежемесячного отчета, представляемого в Федеральное казначейство.

2. Правительству Брянской области ежеквартально представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области утвержденный отчет об исполнении областного бюджета в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Брянской области А.В.Богомаз

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