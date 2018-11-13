Бывшего премьер-министра Македонии объявили в розыск

Суд Скопье в связи с неявкой бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского в исправительное учреждение для отбывания двухлетнего срока наказания по делу "Танк" объявил политика в розыск.

"Основной суд Скопье 12 ноября 2018 года дал поручение МВД о задержании указанного лица и постановил объявить его в розыск", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Македонии.

Известно, что в пятницу судебные курьеры безуспешно пытались вручить Груевскому постановление суда, но не смогли установить его нахождение.

В настоящее время Никола Груевский является депутатом македонского парламента от Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ). Он был признан виновным и приговорен к двум годам заключения за нарушения местного законодательства при покупке бронированного автомобиля для нужд правительства.

Представитель в ВМРО-ДПМНЕ, депутат Александар Николовский назвал прошедший процесс политически мотивированным и организованным со стороны Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева.

"Сообщение, которое послано Заевым и СДСМ через суд, ясно, оно говорит, что неважно, имеются ли основания или доказательства, поскольку, будем откровенны, все юристы смеются над этим делом. Важно, что любой, кто посмеет противиться антигосударственной политике, окажется осужденным", - заявил парламентарий.

Напомним, что Никола Груевский является ярым противником политики действующих властей и их западных покровителей, пытающихся любой ценой втянуть Македонию в НАТО . Еще в 2017 году он предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования РМ и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.