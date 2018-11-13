Бывшего премьер-министра Македонии объявили в розыск

Новости

Строители Крымского моста перейдут на новый масштабный проект 11:58
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД 11:54
Jamiroquai приедут в Москву с новым альбомом 11:54
Римские дороги Крыма предложили поставить на госучет 11:53
Названы лучшие регионы России для отпуска осенью 11:50
Главу красноярского дома престарелых признали виновным и отпустили 11:48
Подозреваемый во взрыве дома под Смоленском умер в больнице 11:48
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур 11:45
В Саратовской области в запертой квартире погибли три человека 11:44
Астрономы записали звуки на Марсе 11:41
В Ладоге у острова Валаам утонули два человека 11:39
В Якутии танцующих полицейских попросили повторить концерт 11:37
Красноярские школьники изготовили протез руки на принтере 11:35
Глава МВД Франции сообщил о предотвращении шести терактов 11:23
Прокуратура заинтересовалась 17-часовой задержкой авиарейса в Ижевске 11:12
В соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках 11:10
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде 11:10
В Ярославле умерла укротительница медведей 11:10
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами 11:06
В Москве во время ремонта нашли четыре скелета 11:01
Впервые среди лауреатов швейцарского "Часового Оскара" мастер из России 11:01
В России выпущен 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva 11:00
Автомобиль с пассажирами перевернулся на трассе под Астраханью 10:57
ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве 10:51
В Беларуси показали нового беспилотного робота 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
13.11.2018 10:31
Рубрика: В мире

Бывшего премьер-министра Македонии объявили в розыск

Текст: Александр Борисов (Скопье)

Суд Скопье в связи с неявкой бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского в исправительное учреждение для отбывания двухлетнего срока наказания по делу "Танк" объявил политика в розыск.

"Основной суд Скопье 12 ноября 2018 года дал поручение МВД о задержании указанного лица и постановил объявить его в розыск", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Македонии.

Известно, что в пятницу судебные курьеры безуспешно пытались вручить Груевскому постановление суда, но не смогли установить его нахождение.

В настоящее время Никола Груевский является депутатом македонского парламента от Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ). Он был признан виновным и приговорен к двум годам заключения за нарушения местного законодательства при покупке бронированного автомобиля для нужд правительства.

Фото: РИА Новости
Президента Македонии обвинили в невыполнении служебных обязанностей

Представитель в ВМРО-ДПМНЕ, депутат Александар Николовский назвал прошедший процесс политически мотивированным и организованным со стороны Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева.

"Сообщение, которое послано Заевым и СДСМ через суд, ясно, оно говорит, что неважно, имеются ли основания или доказательства, поскольку, будем откровенны, все юристы смеются над этим делом. Важно, что любой, кто посмеет противиться антигосударственной политике, окажется осужденным", - заявил парламентарий.

Напомним, что Никола Груевский является ярым противником политики действующих властей и их западных покровителей, пытающихся любой ценой втянуть Македонию в НАТО . Еще в 2017 году он предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования РМ и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

В мире Европа Македония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур
Пушков: Порошенко признал "подлинное состояние" Украины
Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет
ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве