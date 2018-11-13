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13.11.2018 / 16:17
Коллекция
Час цветения: новая часовая модель Dior Grand Bal Miss Dior
Фото: Dior
Фото: Dior

Кристиан Диор с особым трепетом относился к цветам и всю свою жизнь выращивал свой "маленький сад". Эта любовь нашла отражение и в его знаменитой коллекции New Look, и в первом аромате Miss Dior, и почти во всех его последующих работах.
Сегодня цветочная тема снова и снова раскрывается в часовых и ювелирных линиях Дома. Одна из последних новинок- появившиеся в продаже часы Dior Grand Bal Miss Dior, вышедшие в двух цветовых гаммах, розовой и синей.  В основе каждой из моделей - запатентованный автоматический калибро Dior Inversé 11 1/2, ротор которого - в форме цветка - размещен поверх циферблата. Порхающая по драгоценным лепесткам секундная стрелка, безель, усыпанный сверкающими бриллиантами, изящный ремешок… Кристиан Диор наверняка бы одобрил.

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