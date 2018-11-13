Законопроект Чеченской Республики "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 73 392 530,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 61 252 967,5 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 12 139 563,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 82 641 183,5 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2019 год в размере 5 679 058,8 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2020 года в сумме 4 085 245,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 298 239,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам в сумме 9 248 653,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 71 467 281,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 58 610 451,9 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 12 856 830,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 69 405 780,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 55 657 758,6 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 13 748 022,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 77 590 637,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 939 766,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 77 841 590,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 892 079,6 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервных фондов на 2020 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 435 200,0 тыс. рублей, в том числе резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по чрезвычайным ситуациям в сумме 64 200,0 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 2020 год в размере 5 085 245,2 тыс. рублей и на 2021 год в размере 4 499 014,1 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики на 1 января 2021 года в сумме 3 499 014,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 96 113,0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 2 634 690,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета по расходам на 2020 год в сумме 6 123 355,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 435 809,5 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет" и приложением 3 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

В связи с отсутствием в Гудермесском городском поселении Гудермесского муниципального района исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, налоговые и неналоговые доходы, мобилизуемые на территории указанного городского поселения, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики зачислению в бюджет городского поселения, зачисляются в бюджет Гудермесского муниципального района.

3. Установить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики от указанного налога, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы (администраторы) доходов, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита республиканского бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита республиканского бюджета - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Чеченской Республики - органов государственной власти Чеченской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Субсидии республиканскому бюджету из местных бюджетов

Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в республиканский бюджет из местных бюджетов в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-РЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике" в 2019 году согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 13 890 180,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 14 270 951,0тыс. рублей и на 2021 год в сумме 14 615 316,2 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской Республики на 2019 год в сумме 2 527 759,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 876 237,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 357 721,6 тыс. рублей.

6. Утвердить бюджетные ассигнования республиканского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чеченской Республики, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 7. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета местным бюджетам

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики:

1) на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2019 год - 0,901, на 2020 год - 0,901 и на 2021 год - 0,901.

3. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год - 0,808, на 2020 год - 0,808 и на 2021 год - 0,808.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 17, 18 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чеченской Республики или уполномоченным им органом государственной власти Чеченской Республики.

Статья 8. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета, в сумме до 30 000,0 тыс. рублей ежегодно:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на срок до трех лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, на срок до одного года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, возникающих в связи с невыполнением плановых заданий по налогу на доходы физических лиц в связи с передислокацией войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, - по ставке 0 процентов;

3) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, - в размере 0,1 процента годовых;

4) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Чеченской Республики, государственный внутренний долг Чеченской Республики, предоставление государственных гарантий Чеченской Республики в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чеченской Республики:

1) на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 2019 год в сумме 3 962,2 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 3 754,5 тыс. рублей и на 2021 год 3 337,7 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Чеченской Республики:

1) на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

4. Установить, что Правительство Чеченской Республики в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в части 4 настоящей статьи, не утверждаются в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи республиканского бюджета.

6. Установить, что Министерство финансов Чеченской Республики является уполномоченным органом Чеченской Республики по привлечению от имени Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета.

Статья 10. Особенности исполнения республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что акты Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, принятые после вступления в силу настоящего Закона и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Законом, должны предусматривать источник их финансирования.

2. Предоставить право главным распорядителям средств республиканского бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов осуществлять централизованные закупки оборудования и предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и обмундирования, учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медикаментов для оказания отдельных видов высокотехнологической медицинской помощи.

3. Предоставить право Министерству финансов Чеченской Республики, главным распорядителям средств республиканского бюджета увеличивать бюджетные ассигнования государственным казенным учреждениям Чеченской Республики, осуществляющим приносящую доход деятельность, в пределах поступивших в республиканский бюджет доходов от указанной деятельности с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись и в бюджетные росписи главных распорядителей средств республиканского бюджета.

4. Министерство финансов Чеченской Республики в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета в случае:

1) передачи в соответствии с законами Чеченской Республики государственных полномочий Чеченской Республики для их осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;

2) уменьшения на основании предписаний органов государственного финансового контроля бюджетных ассигнований, предусмотренных получателю средств республиканского бюджета, израсходованных с нарушением условий и порядка их предоставления и (или) использования;

3) образования в ходе исполнения республиканского бюджета экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

4) необходимости внесения изменений в целях финансового обеспечения расходных обязательств Чеченской Республики, софинансируемых из федерального бюджета;

5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

6. Предоставить право Правительству Чеченской Республики определить перечень приоритетных расходов республиканского бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

7. Правительство Чеченской Республики вправе установить ограничения по доведению до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, включенных в перечень, предусмотренный частью 6 настоящей статьи, а также расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного фонда Чеченской Республики.

8. Установить, что погашение кредиторской задолженности по принятым, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года денежным обязательствам получателей средств республиканского бюджета осуществляется в первоочередном порядке за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2019 год.

Статья 11. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями

1. Остатки средств государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Чеченской Республики на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2019 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета, на счете Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2019 году в республиканский бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике и Министерством финансов Чеченской Республики.

3. Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления получателями средств республиканского бюджета, государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Чеченской Республики платежных документов в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров

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