Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума

Количество ипотечных кредитов в России, просрочка по которым составляет 90 дней и более, находится на исторически низком уровне. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на ежегодной конференции S&P Global.

По его словам, число просроченных ипотечных кредитов сейчас составляет порядка 1,9 процента. Еще два года назад этот показатель составлял 3 процента, в 2010 году - 7 процентов.

Еще один позитивный фактор - стабильная динамика цен на ипотечном рынке. По мере того, как Центробанк все крепче удерживает инфляцию, стоимость жилья медленно переходит к реальному росту.

"Говорить о том, что в секторе ипотеки скапливаются риски, неверно", - заключил Михаил Гольдберг.

По прогнозам ДОМ.РФ, в 2018 году будет выдано ипотечных кредитов на 3 триллиона рублей. В следующем году, падения объемов выдачи также не ожидается, динамика темпов роста будет зависеть от ситуации на финансовых рынках.