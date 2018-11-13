Чижов: Европа проиграет от выхода США из ДРСМД

Новости

Строители Крымского моста перейдут на новый масштабный проект 11:58
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД 11:54
Jamiroquai приедут в Москву с новым альбомом 11:54
Римские дороги Крыма предложили поставить на госучет 11:53
Названы лучшие регионы России для отпуска осенью 11:50
Главу красноярского дома престарелых признали виновным и отпустили 11:48
Подозреваемый во взрыве дома под Смоленском умер в больнице 11:48
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур 11:45
В Саратовской области в запертой квартире погибли три человека 11:44
Астрономы записали звуки на Марсе 11:41
В Ладоге у острова Валаам утонули два человека 11:39
В Якутии танцующих полицейских попросили повторить концерт 11:37
Красноярские школьники изготовили протез руки на принтере 11:35
Глава МВД Франции сообщил о предотвращении шести терактов 11:23
Прокуратура заинтересовалась 17-часовой задержкой авиарейса в Ижевске 11:12
В соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках 11:10
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде 11:10
В Ярославле умерла укротительница медведей 11:10
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами 11:06
В Москве во время ремонта нашли четыре скелета 11:01
Впервые среди лауреатов швейцарского "Часового Оскара" мастер из России 11:01
В России выпущен 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva 11:00
Автомобиль с пассажирами перевернулся на трассе под Астраханью 10:57
ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве 10:51
В Беларуси показали нового беспилотного робота 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
13.11.2018 10:25
Рубрика: Власть

Чижов: Европа проиграет от выхода США из ДРСМД

Текст: Екатерина Забродина

От выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше всего пострадает Европа - точно так же, как в 1987 году она выиграла от соглашения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью Financial Times.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Болтон: США не планируют размещать ракеты в Европе

По словам дипломата, размещение американских ракет, запрещенных договором, на европейском континенте имело бы для него самые драматичные последствия и неизбежно отразилось на внутриполитической повестке государств. Чижов также отметил угрозы, связанные с контролем над вооружениями. "Вы не можете отличить ракету с ядерной боеголовкой от той, что несет неядерный заряд", - признал постпред. Кроме того, в Москве отвергают предложение Вашингтона расширить действие ДРСМД и включить в него третьи страны, например - Китай.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Международные организации Европейский союз Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур
Пушков: Порошенко признал "подлинное состояние" Украины
Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет
ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве