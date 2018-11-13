Чижов: Европа проиграет от выхода США из ДРСМД

От выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше всего пострадает Европа - точно так же, как в 1987 году она выиграла от соглашения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью Financial Times.

По словам дипломата, размещение американских ракет, запрещенных договором, на европейском континенте имело бы для него самые драматичные последствия и неизбежно отразилось на внутриполитической повестке государств. Чижов также отметил угрозы, связанные с контролем над вооружениями. "Вы не можете отличить ракету с ядерной боеголовкой от той, что несет неядерный заряд", - признал постпред. Кроме того, в Москве отвергают предложение Вашингтона расширить действие ДРСМД и включить в него третьи страны, например - Китай.