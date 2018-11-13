Шоколад он попробовал, а бренди откупоривать, конечно, не стал.

Недавно во время реконструкции одного из старых домов в Москве рабочие обнаружили заначку - бутылку бренди, две плитки шоколада, табак и спички. И если махорка со спичками за сто лет истлели, то спиртное и сладкое сохранились почти идеально.

Дата изготовления шоколада "Союзный" - 1915 год. Это разгар Первой мировой. И на обертке плиток фабрики Эйнема (после революции - "Красный Октябрь") - флаги стран-союзниц по Антанте - Российской империи, Великобритании, Франции и Бельгии.

Работяги, нашедшие клад, сначала развернули одну из шоколадок и только после этого поняли, что лучше их все же не есть, потому что можно выручить хорошие деньги. И купить потом несколько современных, причем не шоколадок. В итоге десерт достался предпринимателю, директору Музея истории русского шоколада Евгению Тростенцову. Корреспондент "Родины" съездил к нему, чтобы посмотреть на раритеты.

- Ребята, которые нашли все это, метнулись сначала на "Красный Октябрь". И параллельно стали искать экспертов, которые могли бы оценить стоимость бутылки, - говорит Тростенцов. Он в итоге сам на них вышел. И выкупил и шоколад, и бренди.

За сколько - не говорит:

- Такие вещи никогда не обсуждаю. Но спустя три дня эти ребята появились снова и попросили все обратно за двойную цену. Видимо, хозяин затребовал все назад. Но было поздно...

Известно, что за бутылку бренди торгового дома поставщика Двора Его Императорского величества Петра Арсеньевича Смирнова строители хотели 10 тысяч долларов, затем 8 тысяч. Но ценник постоянно падал.

Бутылка сохранилась отлично. И шоколад почти не деформировался. Тростенцов объясняет это тем, что он был завернут в фольгу. Но несколько удивлен, что обертка одной из плиток была перевернута тыльной стороной на лицевую. Судя по всему, из-за того, что шоколад был вскрыт после того, как его нашли.

Так как шоколад вскрыли, Тростенцов соскоблил немного с плитки - на пробу. Вкус - прекрасный. В царской России кондитеры закупали для производства только самые дорогие какао-бобы. Для шоколада "Союзный" (85 копеек за плитку) использовался эквадорский сорт "гуякиль".

- У нас в музее более ста этикеток, запечатанных еще в те времена. Мы и их вскрывали, пробовали. Поэтому в этот раз сомнений не возникало - это подлинник, - говорит Тростенцов.

На вопрос, насколько это ценный экспонат, он отвечает так: "Представьте себе земной шар. И на нем есть всего две таких плитки..."

То же можно сказать и про бутылку с шерри-бренди, стоимость которой за сто с лишним лет взлетала в тысячи раз. Хотя и в то время такой алкоголь могли позволить себе не все (4-5 рублей за бутылку в Елисеевском магазине).

Кто мог сделать эту "заначку", Тростенцову не слишком интересно. Главное - он получил все в свою коллекцию. Кстати, изначально сообщалось, что схрон найден в одном из домов Староконюшенного переулка (это район Арбата). Но Евгений сомневается - возможно, находка на самом деле из другого дома и с другой улицы. Во всяком случае, точно сейчас это установить нельзя.

Как и судьбу тех, кто так и не закусил бренди "Союзным" шоколадом.