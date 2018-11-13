Госдума во втором чтении приняла законопроект о специальном налоговом режиме для самозанятых - так называемом налоге на профессиональный доход. С 1 января эксперимент стартует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится 10 лет - до 2028 года.

Отвечаем на самые важные вопросы.

Кто такие самозанятые?

Самозанятые - люди, которые получают доход, но не имеют работодателей и наемных работников. К этой категории можно отнести нянь, репетиторов, домохозяек, пекущих торты на заказ, сиделок, фотографов-фрилансеров, граждан, оказывающих услуги по уборке квартир и домов, занимающихся мелким ремонтом, а также тех, кто сдает жилье в аренду. Все они смогут воспользоваться новым налоговым режимом при условии, что их доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей.

Кто не может перейти на новый режим?

На новый режим смогут перейти также индивидуальные предприниматели, но только если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП. То есть для занимающихся частной практикой нотариусов и адвокатов он, к примеру, будет недоступен. Также в списке исключений граждане, торгующие подакцизной продукцией и товарами, подлежащими обязательной маркировке, а также те, кто занимается перепродажей товаров.

Как можно будет платить налог?

Нужно будет установить на смартфон, планшет или компьютер специальное приложение "Мой налог" и с его помощью зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе, загрузив фотографию и паспортные данные.

Как сдавать отчетность?

Никакой отчетности не потребуется: достаточно будет вносить в мобильное приложение информацию за проданные товары или оказанные услуги.

При расчетах покупателю должен выдаваться фискальный чек (в SMS на мобильный телефон или на электронную почту), данные которого через "Мой налог" будут автоматически передаваться в налоговую службу.

Налоговая служба будет сама подсчитывать сумму налога и до 12-го числа каждого месяца уведомлять о ней самозанятого. Платить нужно будет не позднее 25-го числа. Если налог в каком-то налоговом периоде (календарный месяц) оказался меньше 100 рублей, его добавят к сумме, подлежащей уплате по итогам следующего месяца.

От налогового режима можно будет "отписаться" в любой момент. Опять же, без всяких визитов в налоговую, просто через приложение. Если передумаете, на учет можно будет встать повторно, но для этого не должно быть недоимок и задолженностей по пеням и штрафам по налогу.

Сколько придется отдавать государству в качестве налога?

Это зависит от того, кому оказываются услуги или продаются товары. Если другим гражданам, то 4 процента дохода, если юрлицам и индивидуальным предпринимателям, - 6 процентов. Налоговые ставки не будут меняться в течение всего срока эксперимента.

Простой пример: фотограф-фрилансер в феврале 2019 года организовал фотосессию для молодой семейной пары и заработал на этом 3 тысячи рублей. В этом случае налог на профессиональный доход составит 120 рублей. Если такую же услугу он окажет ресторану, владельцы которого обновили интерьер и хотят выложить новые фото на сайт заведения, налог при той же сумме заработка составит 180 рублей.

И больше никаких налогов?

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением ситуации, когда речь идет о ввозе товаров на территорию России.

Законопроект также предусматривает, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование самозанятые будут платить не в обязательном порядке, а по желанию.

Самозанятым обещали бонусы. Их дадут?

Все участники эксперимента смогут претендовать на налоговый вычет до 10 тысяч рублей. По сути, это экономия на первых платежах по налогу.

Я работаю не только в Москве, но и по области. Как быть?

Вы сами решаете, где регистрироваться. Место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в календарный год.

Что будет, если я вовремя не передам в налоговую сведения о проданном товаре?

Если зарегистрированный самозанятый забудет или не вовремя пробьет чек, ему будет грозить штраф в 20 процентов от заработанной суммы. За нарушение, совершенное повторно в течение 6 месяцев, придется заплатить всю сумму, на которую не был сформирован этот фискальный чек. Но эти санкции решено не применять в течение всего первого года эксперимента.

Если в информационной системе налоговой произошел сбой, из-за которого приложение оказалось недоступным, передать информацию и сгенерировать чек можно будет в течение следующего дня без всяких штрафов. действие этой нормы не ограничивается никакими сроками.

А если я вообще не хочу регистрироваться?

Участие в эксперименте - дело добровольное. Для тех, кто не захочет пользоваться новым налоговым режимом, никакого наказания не будет.