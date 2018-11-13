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13.11.2018 22:12
Рубрика: В мире

Трампу работать не дадут

Демократы готовят 85 расследований в отношении президента США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Противники президента Дональда Трампа, воодушевленные частичной победой на промежуточных выборах в США, готовятся обрушить новую канонаду расследований на главу государства.

Информационный ресурс axios.com, основываясь на публичных заявлениях и открытых источниках, перечислил по меньшей мере 85 аспектов деятельности хозяина Белого дома, которые лидеры демократической фракции в палате представителей США намерены дотошно изучить в поисках нарушений. Набившим оскомину разбирательством о якобы сговоре с русскими дело не ограничится. Оппозиция под микроскопом изучит буквально каждый шаг американского лидера в Белом доме, включая приписываемые ему налоговые манипуляции в предпринимательской карьере, увольнения министра юстиции и директора ФБР, указы об ужесточении миграционного режима, контакты его окружения с КНДР и даже решение о создании космических войск США.

Фото: REUTERS
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Более того, по данным axios.com, лидеры демократов якобы сразу начнут искать возможности для инициирования импичмента президента США. Одним из оснований для этого может стать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования, которое ведется в отношении якобы имевшихся связей окружения Дональда Трампа с Москвой, а также его предпринимательской деятельности. Либеральный активист и спонсор Том Стейер утверждает, что инициативу об импичменте поддерживают до 80 процентов сторонников партии. Впрочем, эксперты единогласно сходятся в том, что свалить президента США не получится, поскольку его сторонники-республиканцы контролируют верхнюю палату, без поддержки которой реализовать импичмент не удастся.

В мире США Дональд Трамп
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