Детские омбудсмены получат расширенные полномочия

Данная должность была учреждена еще в 2009 году, однако работа омбудсменов до сих пор регулировалась только кратким указом. А на законодательном уровне не установлено никаких требований к людям, защищающим права детей.

Благодаря президентской инициативе в России вводится комплексное регулирование их работы. Итак, федеральный уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд. Вводится возрастной ценз - 30 лет, а также условия для кандидатов на должность - "безупречная репутация", высшее образование, опыт работы по защите интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

Омбудсмену даются новые полномочия. Теперь он сможет подавать иски в суд о признании незаконными действий чиновников в отношении детей. При этом омбудсмен освобождается от уплаты госпошлины при его обращении в суд с любыми исками, касающимися защиты детей.

Также уполномоченный сможет по собственной инициативе участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам в "детской сфере". В конце каждого года омбудсмен будет направлять главе государства доклад о результатах работы с оценкой соблюдения законных интересов детей в России.

Кроме того, федеральный уполномоченный становится координатором региональных омбудсменов - в частности, будет согласовывать кандидатуры на эти должности.

Детские омбудсмены получат право отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей. Наделение уполномоченных свидетельским иммунитетом создает условия для выполнения ими публичных функций.

Президент РФ своими поправками повышает статус института уполномоченных по правам ребенка, делает их работу системной, прокомментировал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, по его словам, омбудсмен получит возможность обращаться к Госдуме с инициативами по внесению изменений в законы в интересах детей. Так он назвал важным то, что уполномоченный сможет направлять предложения в госорганы с целью привлечения к уголовной ответственности тех, кто нарушает права ребенка.

Как подчеркнул полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, вопросы защиты прав детей постоянно находятся под пристальным вниманием Владимира Путина. По его словам, работа омбудсменов не подменяет, а дополняет деятельность власти в интересах детей.

