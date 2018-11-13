Детские омбудсмены получат расширенные полномочия

Новости

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева 15:20
Ребенок "заминировал" школу в Москве 15:17
ОПЕК заявила о постсоветском рекорде добычи нефти в России 15:15
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях 15:15
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing 15:12
Названы регионы России с самыми дешевыми билетами в кино 15:11
Смольный объяснил, как на складах сгнили лекарства за 333 млн рублей 15:08
Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина" 14:55
Собянин назначил глав управ четырех московских районов 14:54
В Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019 14:53
В Уфе завели дело после сообщений о просроченном инсулине в больнице 14:53
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на бензин 14:50
В Италии сдается замок за 100 евро 14:45
Во Владимире уволили замгубернатора по ЖКХ 14:44
Житель Ялты осужден за изготовление взрывных устройств 14:36
Десятки машин столкнулись на трассе между Ростовом и Краснодаром 14:32
Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России 14:28
Госдума приостанавливает выплаты по советским вкладам 14:28
В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн 14:28
Ford начал поставлять запчасти из России в Европу 14:28
Меценаты получат льготы по налогам 14:24
Телеканалам оставят часть аналоговых частот 14:24
Опрос: 24 процента россиян не пользуются интернетом 14:20
Новых вице-мэров Симферополя назначат в пятницу 14:15
Синоптики рассказали, когда в Москве установится снежный покров 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 14:15
Рубрика: Власть

Детские омбудсмены получат расширенные полномочия

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении президентские законопроекты, которые регулируют работу детских омбудсменов. Статус детский уполномоченных значительно повышается.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Данная должность была учреждена еще в 2009 году, однако работа омбудсменов до сих пор регулировалась только кратким указом. А на законодательном уровне не установлено никаких требований к людям, защищающим права детей.

Благодаря президентской инициативе в России вводится комплексное регулирование их работы. Итак, федеральный уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд. Вводится возрастной ценз - 30 лет, а также условия для кандидатов на должность - "безупречная репутация", высшее образование, опыт работы по защите интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

Омбудсмену даются новые полномочия. Теперь он сможет подавать иски в суд о признании незаконными действий чиновников в отношении детей. При этом омбудсмен освобождается от уплаты госпошлины при его обращении в суд с любыми исками, касающимися защиты детей.

Фото: depositphotos.com
Спецслужбы усилят борьбу с пагубным влиянием на подростков

Также уполномоченный сможет по собственной инициативе участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам в "детской сфере". В конце каждого года омбудсмен будет направлять главе государства доклад о результатах работы с оценкой соблюдения законных интересов детей в России.

Кроме того, федеральный уполномоченный становится координатором региональных омбудсменов - в частности, будет согласовывать кандидатуры на эти должности.

Детские омбудсмены получат право отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей. Наделение уполномоченных свидетельским иммунитетом создает условия для выполнения ими публичных функций.

Президент РФ своими поправками повышает статус института уполномоченных по правам ребенка, делает их работу системной, прокомментировал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, по его словам, омбудсмен получит возможность обращаться к Госдуме с инициативами по внесению изменений в законы в интересах детей. Так он назвал важным то, что уполномоченный сможет направлять предложения в госорганы с целью привлечения к уголовной ответственности тех, кто нарушает права ребенка.

Как подчеркнул полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, вопросы защиты прав детей постоянно находятся под пристальным вниманием Владимира Путина. По его словам, работа омбудсменов не подменяет, а дополняет деятельность власти в интересах детей.
 

Власть Работа власти Власть Право Права человека Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
В Совфеде предложили ввести туристический сбор в исторических поселениях
В Госдуме прокомментировали ситуацию с невостребованными вкладами
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян