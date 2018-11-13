Епископы УПЦ посчитали невозможным присоединение к автокефалии

Собор епископов канонической Украинской православной церкви посчитал невозможным присоединение к автокефальной церкви, возникшей как политический проект и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом.

Об этом говорится в его решении, принятом 13 ноября по итогам заседания Собора в Киево-Печерской лавре. Собравшиеся епископы канонической церкви подчеркнули, что "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости". Томос "не принесет реального церковного единства и углубит раскол и усилит конфликты на Украине", цитирует решение Собора корреспондент ТАСС.

Собор епископов также попросил главу канонического православия митрополита Онуфрия обратиться ко всем предстоятелям поместных церквей со специальным посланием по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины из-за незаконного вмешательства Константинополя. При этом каноническая УПЦ прервала и евхаристическое общение с Константинополем.

Собор епископов прошел с участием почти всех архиереев УПЦ. Его предваряла работа Священного Синода.

При этом вчера не состоялась запланированная встреча собравшихся в лавре епископов с президентом Порошенко. Инициатором этой встречи был глава государства. Но митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий настоял, чтобы беседа проходила на церковной площадке - в лавре. Президент же, как отмечает агентство Интерфакс, настаивал на проведении встречи в Украинском доме. В результате продолжительного обсуждения вопроса митрополиту Онуфрию удалось его переубедить. Однако во время заседания Собора епископов в лавре митрополиту Онуфрию неожиданно позвонил президент Украины и сообщил, что ждет архиереев в другом месте. В ответ глава УПЦ пояснил, что поскольку повестка встречи касается церковной темы, а не государственной, то и встретиться закономерно будет на церковной площадке, и вновь пригласил Порошенко приехать к собравшимся епископам в лавру, но тот отклонил предложение.

"Видимо, господин Порошенко понимал, что ... ему ответить будет нечего" на письма сотен тысяч верующих патриарху Варфоломею с просьбой не узаконивать раскол, прокомментировал "Интерфаксу" неявку президента глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.